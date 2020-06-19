Dr. Savaş: MSÜ sınavında 400 öğrenciye koronavirüs bulaştı

LGS ve YKS’ye girecek milyonlarca öğrenciye koronavirüs bulaşma riski tartışılırken, Sağlık bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı ve Dünya Sağlık Örgütü eski yöneticisi Dr. Serdar Savaş’tan çarpıcı bir açıklama geldi.

Savaş, “Bu hafta sonu yapılan MSÜ sınavlarında resmî kayıtlara göre 400 öğrenciye hastalık bulaştı” ifadelerini kullandı.

400 öğrencinin karantinaya alındığını belirten Savaş, "400 öğrencinin virüs kapması bunun 5 katı kadar insanın hasta olduğunu gösterir. Demekki 2400 öğrenciyi şu anda biz hasta ettik. Bu 2400 öğrenci de şu sırada bu hastalığı başkalarına da yayıyorlar. Bir 5000 de buradan gelir" diye konuştu.

Savaş ayrıca, LGS ve YKS sınavları için yetkililere uyarıda bulunarak “Ne yaptığınızın farkında mısınız?” dedi.