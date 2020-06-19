Toplu ulaşım esnafından İBB'nin '5 bin yeni taksi' projesine alternatif öneriler

Anadolu Ajansı'na konuşan Otocenter Yönetim Kurulu Başkanı Cezmi Meydancı, Türkiye'de kurulan ilk toplu galerici sitelerinden olan Otocenter esnafı olarak 50-60 yıldır taksi plaka sahipleri ile şoför esnafını buluşturduklarını söyledi.

Devletin ve belediyenin sektördeki yeniliklerine ve çalışmalarına hep destek olduklarını ifade eden Meydancı, "Bu konuda devletin vereceği kararlara da saygılı olmaya devam ettiğimizi de belirtmek isteriz. Ancak, alınan kararların esnafla istişare içerisinde alınmasının sektör açısından daha olumlu olacağını düşünmekteyiz. Çünkü, bu sektörde yüz binlerce vatandaş ekmek yiyor. O yüzden esnafa kulak kapatılmasının toplum adına olumlu olmayacağını söylüyoruz. Bundan dolayı katkı sunmak isteriz. Düşüncemiz, eğer İstanbulumuzun yeni taksi ihtiyacı varsa bunun ulaşım sektörü içerisinde çözülmesidir" dedi.

'100-200 M kırmızı taksi hatları uygun sayıda Uber tarzı, XL taksilere dönüştürülebilinir'

Meydancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin, atıl duruma düşmüş 4-5 bin ticari hatlı ve minibüs, 500-600 taksi dolmuş, 100-200 M kırmızı taksi hatlarının uygun sayıda Uber tarzı, XL taksilere dönüştürülmesi şeklinde olabileceğini düşünmekteyiz. Geçmişte birçok siyasetçi bu yönde açıklamalarda bulundu. Sayın İmamoğlu da benzer sözler verdi ve yakın zamanda UKOME'de konuya ilişkin alt komisyonlarda kararlar alındığı açıklandı. Eski başkan Sayın Kadir Topbaş örneği var. E-5'te çok sayıda ticari hatlı minibüsleri başka güzergahlara yönlendirildi. Trafiğe büyük katkısı oldu. Biz de diyoruz ki bu şekilde bir çalışma yeniden yapılabilir. Belediye 5 bin kiralık taksi yapmayı düşündüğü taksi sayısını, mevcut ticari hatlı minibüs, taksi dolmuş ve M taksi hatlarındaki fazlalığı alarak, kentsel ulaşım dönüşümü projesi adı altında sektöre kazandırabilir. Böylelikle İBB amacına ulaşmış ve 16 milyon İstanbulluya 3 kişiden fazla olan ailelerin daha uygun fiyatlara taksi ihtiyacını çözmüş olacaktır. Trafikte atıl durumda zararına çalışan 5 bin ticari araç sahibi yerine, 15 bin şoför esnafını ve aile mensuplarını mutlu edeceğini, trafiğe de katkıda bulunacağını düşünmekteyiz."

Meydancı, bunun 16 milyon İstanbul halkı ve esnafı için en hayırlısı olacağını, kendilerinin de bu konuda her türlü destek için hazır olduklarını dile getirdi.

'İstanbul'un büyük kapasiteli taksilere ihtiyacı var'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taksicilikte Paris ve birçok dünya başkenti örneğini verdiğini anlatan Meydancı, şöyle devam etti:

"Paris ve diğer birçok Avrupa ülkesi yer altı ve yer üstü metro, tramvay, hızlı tren ve otobüs hatlarını güçlendirdiler. Paris'te yer altında 7 katlı metro hatları bulunmaktadır. Paris ve diğer birçok Avrupa ülkesinde şimdi ticari hatlı minibüs taşımacılığı bulunmamaktadır. Fakat farklı tarifelerde çalışan XL, VIP, E, D ve C segmentlerde olan farklı yolcu sayısıyla hizmet veren taksiler var. Hatta Uber'de olduğu gibi 8+1 XL araçlar yoğunluktadır. Taksi sayısının artırılması isteniyorsa 5 bin yeni taksinin mevcut ticari araçlardan dönüştürülmek kaydıyla 4 bin 8+1 XL, bin E ve D segment VIP taksi araçlara dönüştürülebilir. Çünkü, şu anda taksiye 3 kişiden fazla müşterinin binmesi yasak. Biz toplum olarak büyük ailelere sahibiz. 4 kişilik ya da 5 kişilik bir aile taksiye nasıl binecek. Müşteri bir iki çocuğunu yolda mı bırakacak? Ya da iki taksiyle mi evlerine gidecek. O yüzden artık şehrimizde büyük kapasiteli taksilerin bulundurulmasının zamanı da gelip geçmiştir."

'Uber'in yeri boş kaldı, yasal yolla doldurulsun ki korsan belası hortlamasın'

Taksi temsilcilerinin de "Uber'i kaldırın yerine mevcut 8+1 XL taksiler getirin" şeklinde açıklamaları olduğunu aktaran Meydancı, "Uber hükümetin etkin politikaları sayesinde yok olup gitti ama yeri boş kaldı. Bunu yasal yolla doldurmak lazım ki şehrimizde korsan belası yeniden hortlamasın. 6-7 bin dolayında Uber'in 8+1 XL korsan taksileri vardı. 5 bin kiralık taksi yerine, Uber'deki gibi 8+1 yasal taksiler mevcut tahditli ticari hatlı minibüs, taksi dolmuş ve M taksilerden dönüştürülebilir. Şehir modernleştikçe de böylece taksi sayısı yetmiyor ise ekstra yeni taksi verilmesi gözden geçirilir" değerlendirmesinde bulundu.

'Fazla ticari hatlı minibüsler lüks taksi yapılsın'

Gebze-Harem Minibüsçüler Derneği Başkanı Ramis Yılmaz da 5 bin yeni taksi plakasının çıkarılmasının İBB yetkililerinin ve taksicilerin sorumluluğunda olduğunu belirterek, ancak böyle bir karar alınacaksa bundan ulaşım sektörü esnafının yararlandırılmasını istediklerini söyledi.

Uzun zamandan beri bu yönde talepleri bulunduğunu anlatan Yılmaz, "Birçok hattımızda İBB'nin talebini karşılayabilecek ticari hatlı minibüslerimiz zaten atıl durumda bulunmaktadır. Esnaf olarak evimize zaten ekmek götüremiyoruz ve zararına çalışıyoruz. Böyle bir proje olacaksa bunu üstlenmeye hazırız. Ulaşım konusunda profesyoneliz. Taksici olarak da vatandaşımıza çok iyi hizmet edebileceğimize yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ticari hatlı minibüsçülerin İstanbul trafiğinde ilerleyemediğine işaret eden Yılmaz, "Esnafımız yakıtının yarısından fazlasını trafikte harcıyor. Bu da maliyetlerimizi artırıyor. Yeni ulaşım araçlarını trafiğe sürerek İstanbul'un trafik çilesine çile katmaktansa, fazla ticari hatlı minibüsler lüks taksi yapılsın. 16 milyon İstanbul halkı, 10 binden fazla minibüs esnafı ve aile mensupları faydalansın. Hem korsan taşımacılık da yapılmaz, devlet de vergisini alır. Yetkililer konuyu bu yönde değerlendirirse, esnafımızı ve 16 milyon İstanbulluyu daha mutlu edecektir" diye konuştu.