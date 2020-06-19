İmamoğlu, Adalar'daki fayton kararının ardından konuştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar Kaymakamlığı'nın İBB'nin 60 elektirikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu Karayolları Trafik Kanunu'na uyulmadığı gerekçesiyle reddetmesi üzerine yaptığı ilk açıklamada, İstanbul Valisi ile görüştüklerini ve sorunun çözüleceğini söyledi.

İmamoğlu elektrikli araçların test edilmesi için bu sabah Büyükada'ya geldi. Adalar Belediyesi'ni ziyareti sonrası elektrikli araç park ve şarj istasyonu atölye alanına giderek, araç sürüşlerini başlattı ve İSPARK at ahırlarına giderek inceleme yaptı.

'Her şey tamamlanacak ve araçlarımız hayata geçecek'

Adalar Kaymakamlığı'nın İBB'nin 60 elektirikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu Karayolları Trafik Kanunu'na uyulmadığı gerekçesiyle reddetmesine ilişkin konuşan İmamoğlu, "Yolda söylediler ama dediğim gibi karayollarına uygun değil vs. bir bilgi eksikliği var. Çünkü biz kararla tüm yolları yaya yolu ilan ettik. O yollara uygun araçlar. Keşke kaymakam bey aramızda olsaydı. Her şey tamamlanacak ve araçlarımız hayata geçecek. Valimizle de dün görüştüm. Süreçle ilgili bilgi verdim. Pazartesi günü tekrar bir araya geleceğiz" dedi.

İmamoğlu, "Biz faytona karşıyız diye bir yola çıkışımız yok. Faytonla ilgili adalarda yürütülen süreçler hem toplumun vicdanını hem de adaların kalitesini ne kadar bozduğunu aslında bütün kamuoyu bilmektedir. Süreci toparladık ve burada yeni bir ulaşım modeline ihtiyaç duyulduğuna karar verdik. Faytoncuların hiçbirinin faytonuna zorla el konulmadı. Konuşuldu, ciddi bir harcama yapılarak neredeyse 100 milyon liranın üzerinde bir harcama yapılarak faytoncuların faytonları satın alındı" diye konuştu.

İmamoğlu ziyaretinin ardından Instagram'dan yaptığı paylaşımda da "Adalar'da atların hepsini satın alıp sağlıklarına kavuşturduk, bakımlarını yaptık, sahiplendiriyoruz. Ulaşım doğa dostu elektrikli araçlarla sağlanacak. Çalışanlar Adalar sakinleri olacak. Tüm yolların bakım ve onarımını yaptık. Tüm Adalar'da kapsamlı temizlik yaptık" ifadelerini kullandı.