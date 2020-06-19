Cüneyt Özdemir, Cüneyt Özdemir’le röportaj yaptı: 'Doyamadılar beni dövmeye'

Gazeteci Cüneyt Özdemir, kendisiyle yaptığı bir röportajı YouTube kanalından paylaştı. Özdemir, "Ben sadece AK Parti'ye yandaş olmuyorum ki, bakıyorsunuz bir gün FETÖ'cü oluyorum, bir gün CHP'li oluyorum, bir gün HDP'li oluyorum. Kime ne sorarsam öbür mahalle elinde sopalarla geliyorlar. En çok dövdükleri de benim. Doyamadılar beni dövmeye" dedi.

Son dönemde yaptığı röportaj ve yorumlarla özellikle de sosyal medyada tartışmaların odağına yerleşen gazeteci Cüneyt Özdemir, kendisiyle röportaj yaptı.

Bu röportajı kişisel YouTube kanalında yayınlayan Özdemir, "Ya ben yandaş değilim, 'Hayır yandaşsın.' Aslında burada çok basit bir şey var. Bir YouTube kanalında yayın yapıyoruz ya. 'Yandaşsın' diyorsun, seyretme. Ne diyeceğimi şaşırıyorum. 'Senin adın Cüneyt Özdemir değil' demek gibi bir şey bu" dedi.

Özdemir şöyle devam etti:

"Herkese, her kesime soruyorum. Bu aslında Türkiye'nin kutuplaşmasının bir sorunu. Herkes kendi mahallesine tapıyor, kendi mahallesini yüceltiyor. Ne yazık ki taraf olmayanın bertaraf olduğu bir psikolojik denklemin ortasındayız. Ben sadece AK Parti'ye yandaş olmuyorum ki, bakıyorsunuz bir gün FETÖ'cü oluyorum, bir gün CHP'li oluyorum, bir gün HDP'li oluyorum. Kime ne sorarsam öbür mahalle elinde sopalarla geliyorlar. En çok dövdükleri de benim. Doyamadılar beni dövmeye."

'Bu yayında bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim'

Daha sonra videoda moderatörlük pozisyonuna geçen Özdemir, kendisine "Bakıyorum Ekşi Sözlük'e, ana avrat düz gidiyorlar. Ne hissediyorsunuz bu eleştirileri okuyunca?" diye sordu.

'Konuk' Özdemir, bu soruya şöyle yanıt verdi:

"Oturup ağlıyorum. Yok ya, övgüde de, yergide de yenilmemeniz lazım. Bunu kişisel bir durum olarak algılamıyorum. Türkiye'nin polarizasyonunun bir yansıması bu. Kimseyi de dava etmiş değilim. Bu yayında bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim."