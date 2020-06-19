İstanbul'da kilise haçını söken kişiye 5 yıl hapis istemi

Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış sokak kapısındaki haçı söktüğü iddiası ile tutuklu bulunan Mazlum S. hakkında, "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek" suçundan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

Mayıs ayında hakkında 'ibadethanelere zarar verme' suçundan soruşturma başlatılan Mazlum S., mahkemede şeker hastası olduğunu, olayı hastalığının etkisiyle yaptığını öne sürerek "Yaptığım eylem nedeniyle çok pişmanım. Bu eylemin altında herhangi bir neden yoktur. Tüm dinlere saygılıyım. Ne Ermenilere ne de Hristiyanlara bir husumetim yoktur" demişti. Mazlum S., mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.