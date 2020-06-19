Kayıt
17:08 19 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio birbirlerine dirsek selamı verdiler.

    Çavuşoğlu: İtalya ile Libya'da kalıcı barış ve sonuç getirici bir siyasi süreç için çalışmaya devam edeceğiz

    © AP Photo / Fatih Aktas
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 175
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104228/60/1042286040_0:0:2001:1126_1200x675_80_0_0_03a7513a7d922a878c65619dd15c6030.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006191042285994-cavusoglu-italya-ile-libyada-kalici-baris-ve-sonuc-getirici-bir-siyasi-surec-icin-calismaya-devam/

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da kalıcı barış ve sonuç verici siyasi süreç için İtalya ile Türkiye'nin birlikte çalışmayı sürdüreceğini söyledi.

    Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

    Di Maio ile görüşmesinde önceki gün yaptığı Libya ziyareti hakkında bilgi verdiğini aktaran Çavuşoğlu, şunları dile getirdi:

    "İtalya ile birlikte Libya'da kalıcı bir barış ve sonuç getirici bir siyasi süreç için çalışmaya devam edeceğiz. Burada İtalya'nın oynadığı kritik rolün farkındayız. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Dengeli bir rol oynadılar. Bazı AB ülkeleri gibi darbeci Hafter'in yanında olmadı ama ateşkes ve siyasi süreç için samimi çaba sarf etti."

    Çavuşoğlu, Libya konusunda bundan sonraki ikili üçlü ve diğer platformlarda İtalya'yı da görmek istediklerini, bunu Rusya'ya ve diğer ülkelere de söylediklerini belirtti.

    Bakan Çavuşoğlu, pandemi döneminde İtalya ile güçlü bir dayanışma sergilediklerini belirterek, “Bugün normalleşme sürecinde İtalya ile ikili ilişkilerimizi nasıl daha güçlendirebileceğimizi enine boyuna konuştuk. Önümüzdeki süreçte özellikle düzenlemememiz gereken önemli toplantılar var” dedi.

    İki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 20 milyar euro olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “İtalya bizim ihracatımızda 3. sırada ithalatımızda 5. Sırada. Biz her ikisinde de daha üst sıralara çıkabiliriz. Özellikle 30 milyar dolar hedefimize ulaşabilirsek, bunu başarabiliriz. Son günlerde AB’nin özellikle demir çelik ile ilgili kısıtlamaya gittiğini görüyoruz. AB ile demir çelik anlaşmamız var. Bu tür kısıtlamaların kaldırılması konusunda da dostum Luigi’nin desteğini istedik” ifadelerini kullandı.

    ‘Doğu Akdeniz’in bir çatışma alanı değil işbirliği alanı olmasını istiyoruz’

    Mevkidaşı Luigi Di Maio ile Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri de konuştuklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Biz Türkiye olarak Doğu Akdeniz’in bir çatışma alanı değil işbirliği alanı olmasını istiyoruz. Aynı duygu ve düşünceyi İtalya’da da gördük. Ama şu anda Türkiye’yi dışlamak çabalarının neticesi olarak maalesef bu işbirliği yok. Biz de kendi haklarımızı korumak için adımlar atmak durumunda kaldık. Aynı şekilde Kıbrıs Türk halkının da haklarını korumak bizim yükümlülüğümüz. Bu konularda herkesle iş birliği yapmak istediğimizi, buna hazır olduğumuzu, başta Yunanistan olmak üzere bir kere de dostum Luigi’ye söyledim. İtalya’nın bu konularda yapıcı bir rol üstlenmek istediğini gördük ve biz bunu memnuniyetle karşılarız. Önümüzdeki süreçte gerek AB içinde gerekse Doğu Akdeniz’de İtalya ile bu tür çalışmaları birlikte yürütmeye hazırız” dedi.

    “İtalya ve Yunanistan arasında imzalanan münhasır ekonomik bölge anlaşmasını da bölgemiz için önemli buluyoruz” diyen Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    “Demek ki diyalog ve diplomasi yoluyla meseleler çözülebiliyor. Ayrıca dışlama ya da diğerlerin haklarını yok sayma veya bizim hakkımızı yok sayma yerine paylaşma kültürü olabiliyor. Yunanistan’ın aynı anlayışla bize de yaklaşmasını isteriz ve bu konularda önümüzdeki süreçte görüş alışverişinde bulunmaya devam edeceğiz.”

    Di Maio: Libya'da sürdürülebilir bir ateşkes olmasını istiyoruz

    Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Libya, Avrupa Birliği (AB) ve Doğu Akdeniz konularının masaya yatırıldığını ifade eden Di Maio, Libya'da çatışmaların sona ermesinin sağlanması gerektiğini söyledi.

    Libya'daki tarafların silah almaya devam etmemesi, sahada paralı askerlerin bulunmaması ve sivil can kayıplarının önlenmesi için mayınlar ve patlayıcıların bulunması gerektiğini ifade eden Di Maio, "İtalya olarak sürekli sivil ölümlere yol açan mayınların temizlenmesi için Trablus yakınlarındaki çalışmalara destek verdik. Libya artık Avrupa ve İtalya için güvenlik tehdidi oluşturmamalı. Bunun için de politik çözüm bulunması gerekiyor. Biz İtalya olarak Berlin Konferansı'nda da ifade ettiğimiz gibi Birleşmiş Milletler (BM) önderliğindeki barış sürecini destekliyoruz" diye konuştu.

    Di Maio, Libya'da tarafların tekrar müzakere masasına oturma niyeti göstermesinin memnuniyet verici olduğunu da vurgulayarak, "Libya'da sürdürülebilir bir ateşkes olmasını istiyoruz. Ülkede bölünmelere yol açacak silahlı ihtilaflara yol açmamak gerek. Bu yüzden en kısa zamanda BM Genel Sekreterinin özel temsilcisinin atanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

    'AB ülkeleri tam olması gerekeni yapmadı'

    BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu uygulamak amacıyla AB tarafından başlatılan İrini Operasyonu'na da değinen Di Maio, İtalya'nın operasyona deniz ve hava gücü katkısında bulunduğunu ve amacın Libya'daki silahlı ihtilafın sona erdirilmesi olduğunu söyledi.

    Di Maio, İrini Operasyonu'na ilişkin bir soruya, "AB ülkeleri tam olması gerekeni yapmadı, bizim gemilerimiz de yeni devreye girdi. Tam manasıyla abıhayat gibi hastalıklara çözüm oldu diyemem ama en azından ambargoya riayet edilmesi açısından önemli bir adım olabilir" yanıtını verdi.


    Ayrıntılar geliyor…

    Etiketler:
    Luigi Di Maio, siyasi süreç, Türkiye, Libya, İtalya, Mevlüt Çavuşoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Pekin – Koronavirüs – kovid-19 testi sırası
    Kovid-19 vakaları nedeniyle alarm seviyesi yükseltilen Pekin'de test sıraları oluştu
    Karikatür
    Trump'tan Bolton'a: 'Savaş çıkarmak isteyen sıkıcı, huysuz bir aptal'
    İnfografik
    Askeri olarak Türkiye mi güçlü Yunanistan mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet