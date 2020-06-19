İstanbul'da şiddetli yağış ve gök gürültüsü: Ev ve iş yerlerini su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak etkili oldu. Aniden bastıran şiddetli yağmur, su baskınlarına neden oldu.

Meteoroloji, İstanbul Valiliği ve AKOM’un uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak kentin birçok bölgesinde etkili oldu.

Üsküdar'da sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Harem Sahil Yolu sağanak nedeniyle göle döndü. Su birikintileri nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken görevlilerin müdahalesiyle biriken sel suları yarım saat içinde çekildi.

© İHA / Üsküdar'da Harem Sahil Yolu sağanak nedeniyle göle döndü

Sağanak nedeniyle Sarıyer Ayazağa Cendere Caddesi’nde ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Su seviyesinin yükselmesiyle kimi araçlar geri dönmek zorunda kalırken kimi araçlar ise yollarına devam etti.

Fatih'te ev ve iş yerlerini su bastı

Yağışın etkili olduğu bölgelerden biri olan Fatih’te de çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

© DHA / Yağış nedeniyle Fatih'te iş yerlerini su bastı

Pendik'te arabaları götürdü

Pendik'te yoğun yağmur nedeniyle Esenyalı Mahallesi’nde park halindeki bir araç suda sürüklenerek başka bir araca çarptı. Başka bir aracın da yoğun yağış nedeniyle yolda oluşan çöküntüye düştüğü görüldü.

Sürüklenen aracı çarptığı araç sahibi, “Çok şiddetli yağmur yağdı. Burada arabalar kaydı, park halindekilere vurdu. Rögar kapakları kalktı. Yukarıdan geldi araç. Selden dolayı geldi vurdu arabaya” dedi.

Başka bir kişi ise, “Yukarıdan aşağı doğru bayağı bir yağmur yağdı. Arabalar birbirine vurdu, dükkanımızı sel bastı. Bir araç çukura düşmüş” ifadelerini kullandı.

Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir köprünün altında oluşan su birikintisinde kalan bir araç ise itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Pendik'te bir araç suda sürüklenerek yol üzerinde oluşan çöküntüye saplandı © İHA /

Pendik Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir köprünün altında oluşan su birikintisinde kalan araç, itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. © AA / 1 / 2 © İHA / Pendik'te bir araç suda sürüklenerek yol üzerinde oluşan çöküntüye saplandı

Çöp konteynerleri sürüklendi

Bağcılar ve Bahçelievler'de yollar göle dönerken, çöp konteynerleri caddede sürüklendi.