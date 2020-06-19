Bahçeli'den zamanında seçim vurgusu: Milliyetçi Hareket Partisi şeytana külahını ters giydirecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarıyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu ve partisinin 'batakhaneye dönen sosyal medya oyunlarına, ipotekli kamuoyu araştırma şirketlerine aldırış etmeden zamanında yapılacak seçimlere hazırlanacağını, şeytana da külahını ters giydireceğini' söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki etkilerine ve erken seçim tartışmalarına ilişkin olarak yeni bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin rüştünü ziyadesiyle ispat ettiğini, kararların seri olarak alındığını, lazım gelen müdahalelerin anında ve zamanında yapıldığını belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Yönetimde hiçbir zafiyet görülmemiş, yeni sistemin doğasına ve ruhuna müzahir olacak şekilde devlet-millet uyumu hayranlık uyandırmıştır. Sağlık Bakanlığımız fedakârca, Bilim Kurulumuz özveriyle, sağlık çalışanlarımız kahramanca, güvenlik güçlerimiz dikkat, dirayet ve cesaretle görevlerini yerine getirmişlerdir. Hepsine şükran borçlu olduğumuz unutulmamalıdır. Bu vesileyle KOVİD-19 hastalığından dolayı vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, tedavi görenlere de şifa dileğimizi hassaten paylaşıyorum. Türkiye salgın döneminde tedbirleri sırasıyla ve kararlılıkla almıştır.

Muhtemel ikinci dalganın taarruz ve tasallutuna maruz kalmamak için vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeleri zarurettir. Bu zaruret bir beka ve gelecek konusudur.

'İktidar hesabı yapmak ahlaksızlık ve kundakçılıktır'

Türkiyemizin müşkülatlı günlerinde iktidar hesabı yapmak ahlaksızlık ve kundakçılıktır. Partimizin 13. Olağan Büyük Kurultayı’nın 14 Mart 2021 tarihinde yapılması da görüşülmüş ve karara bağlandı.

'İhanet ve rezalet köşeye sıkışmıştır'

Bugün sınır ötesinde Pençe-Kartal, Pençe-Kaplan operasyonlarıyla teröristlerin saklandığı, sığındığı, barındığı, ürediği alanları karadan ve havadan vuran bir Türkiye muktedirliği söz konusudur. Girilmez denilen Haftanin’e kahraman Mehmetlerimiz kurşun gibi girmişlerdir. Artık terör örgütlerinin, bölücü dayatmaların sonu gelmiştir. İhanet ve rezalet köşeye sıkışmıştır.

'Algı operasyonlarına aldırış etmeyeceğiz'