Maske uyarısı yapan güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı

Antalya’da bir şahıs, maskesiz camiye girilmeyeceği uyarısında bulunan güvenlik görevlisini bıçakla yüzünden yaraladı.

Güvenlik görevlisi olarak çalışan Hikmet Öğünç (47), tarihi Muratpaşa Camii'ne maskesiz girmek isteyen bir kişiye uyarıda bulundu.

Madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişi Öğünç ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile ikili arasında arbede yaşandı. Şüpheli üzerindeki bıçakla Öğünç'ü bıçakla yüzünden yaraladı. İkili arasındaki arbede çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Olayın ardından çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik görevlisi görüntülenmemek için uzun süre güvenlik kulübesinden çıkmadı.

İlk müdahalesi güvenlik kulübesinde yapılan Öğünç, polislerin ikna etmesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, güvenlik görevlisinden eşkalini aldığı şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.