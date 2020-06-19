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    Eski eşi tarafından satırla öldürülen Ayşe Tuba Arslan davasında savcı mütalaasını verdi

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Eskişehir'de eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldüren Yalçın Özalpay'ın davasında savcı, verilecek cezada haksız tahrik indirimi yapılmamasını istedi. Özalpay savunmasında, "Bana hakaret etmesi ve yüzüme tükürmesi nedeniyle satırla ayağına vurdum" dedi.

    © DHA /
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    Eskişehir'de, eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılandığı davanın duruşması yapıldı. 

    Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Yalçın Özalpay'ın ifadesi, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Maktulün babası Serdar Arslan, annesi Meral Sondikme, CHP'li milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Gamze Taşcıer ile avukatlar ise salonda hazır bulundu.

    Tanıkların dinlenilmesinin ardından mütalaasını veren savcı, sanığın eski eşini sürekli izlediği ve tehdit ettiğinin şahitlerin ifadelerinde yer aldığını belirtti.

    'Yanında bıçak ve satır taşıması hayatın olağan akışına aykırı'

    Özalpay'ın yanında bıçak ve satır taşımasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurgulayan savcı, tahrik indirimine gidilmeden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

    Savunmasını yapan Özalpay ise eski eşini takip ettiği iddiasının doğru olmadığını ileri sürdü. Özalpay, "Bana hakaret etmesi ve yüzüme tükürmesi nedeniyle satırla ayağına vurdum, sonrasını hatırlamıyorum ancak kesinlikle bu olayda tasarlama yoktur." savunmasını yaptı.

    Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

    Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Serdar Arslan, sanığın çirkin iftiralarda bulunduğunu belirterek, "Kızım elim bir cinayete kurban gitti. Tasarlanarak öldürüldü yavrum." dedi.

    Ayşe Tuba Arslan'ın yakınlarının avukatlarından Pınar Çelik Arpacı da tahrik indirimi yapılmaması istenen mütalaanın, benzer olaylarla ilgili davalara örnek olmasını temenni etti.

    Ne olmuştu?

    Vişnelik Mahallesi'ndeki anaokulunda yardımcı personel olarak çalışan iki çocuk annesi 45 yaşındaki Ayşe Tuba Arslan, 11 Ekim 2019'da mesai bitiminde evine dönerken 6 ay önce boşandığı Yalçın Özalpay'ın saldırısına uğramıştı. Eski eşini satırla yaralayan Özalpay, kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından darp edilmişti.

    Ağır yaralanan Arslan hastaneye kaldırılmış, 44 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. Hastanede iki gün süren tedavisi sonrası gözaltına alınan Özalpay ise tutuklanmıştı.

    Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Özalpay hakkında hazırlanan iddianamede, "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

    Etiketler:
    Kadın cinayeti, Dava, Ayşe Tuba Arslan
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