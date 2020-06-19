Denizli'de vaka sayısı artmaya başladı: 4’ü bebek 28 kişi tedavi altında

Maske kullanımını zorunlu hale getiren ilk şehir Denizli’de iki kez sıfırlanan koronavirüs vakaları yeni normalleşme süreci ile yeniden ortaya çıkmaya başladı. Kentte 4’ü bebek 28 kişi tedavi altında tutuluyor. Acıpayam’da işçilerini maskesiz çalıştıran bir tekstil firmasında 9 pozitif vakaya rastlandı. İl Sağlık Müdürlüğü alarma geçti.

23 Nisan’dan itibaren koronavirüs vakalarını kontrol altına almayı başaran Denizli'de 11 Mayıs günü toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi örnek bir karara imza atarak maske kullanımını zorunlu hale getirmişti.

Bu uygulamadan sonra kentteki vaka sayısı giderek azaldı. Önce özel hastaneler ardından Servergazi Devlet Hastanesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi pandemi kapsamından çıkarıldı.

Yeni normalleşmenin ardından vakalar artırdı

Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre, 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme kararlarıyla birlikte vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe sayılması, maskenin doğru kullanılmaması ve pazar yerlerinde oluşan kalabalıklar vakaların yeniden artmasına neden oldu.

Denizli'de 24'ü yetişkin 4'ü bebek toplam 28 koronavirüs hastası olduğu belirtildi. Bebek hastalardan birinin yetişkinlerden ise 8'inin yoğun bakımda tedavi gördüğü kaydedildi.

Tekstil firmasında 9 pozitif vaka

Gönüllü olarak dış dünya ile bağını keserek kendini izole eden Acıpayam ilçesinde de vakalar birden artış gösterdi. Önce ulaşımı durduran ardından da tamamen ziyareti kapatan ilçede bir dönem sıfırlanan koronavirüs vakaları bir tekstil işletmesinin dikkatsizliği nedeniyle yeniden ortaya çıktı.

36 kişinin çalıştığı işletmede mesai sırasında maske kullanılmadığı ve sosyal mesafeye uyulmadığı tespit edildi ve iş yeri hakkında işlem yapılarak kapatıldı.

Tüm çalışanlarının koronavirüs testine alınan işletmede 9 işçinin sonucu pozitif çıktı. Bu işçiler Denizli'ye getirilerek tedavi altına alındı. İşletmenin kalan 24 işçisi ise karantinaya alındı.

Denizli'de yürüttüğü çalışmalarla kentteki vakaları sıfırlamayı başaran İl Sağlık Müdürlüğü yeniden olağanüstü tedbirler aldı. Vakaların artmasında en önemli etkenin vatandaşların kurallara uymaması olarak gösterildi.

'Yeniden sınırlama getirilmeli'

Denizli Tabip Odası Başkanı Meral Alten Denizli'nin yanı sıra Uşak'ta da artış olduğunu söyledi. Her gün güncel verileri aldığını söyleyen Alten, "Sonuçlar gösteriyor ki pozitif vaka sayısı her gün artıyor. Maske kullanımını zorunlu hale getirdikten sonra Denizli'de durum çok iyiydi. Hatta hastalığı tamamen sıfırlamıştık. Fakat şehirlerarası ulaşımın açılması, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü insanlara yönelik kısıtlamanın gevşetilmesi, lokantaların açılması, toplu taşıma kullanılması gibi etkenler sayesinde hasta sayısı arttı. Bu bizim için sürpriz bir gelişme değil. Biz Denizli'de yeniden kısıtlamayı öneriyoruz. Vaka sayısı artmadan kısıtlama uygulanmalı" dedi.

'Artık yine korkuyoruz'

Acıpayam'da koronavirüse karşı seferberlik başlatan Belediye Başkanı Hulisi Şevkan, ise şunları söyledi;

"Burada kapı kapı dolaştık ve koronavirüsün ne kadar tehlikeli bir hastalık olduğunu anlattık. Ben belediye başkanı olarak değil bir hekim olarak bu ziyaretleri gerçekleştirdim. Tüm işletmeleri tek tek dolaştım. Görüyorsunuz bu işin şakası yok. Bir işletmede yaşanan dikkatsizlik yeniden vakaların ortaya çıkmasına neden oldu. İlçemizde virüsü sıfırlamıştık. Sonuçlar negatif geliyordu ve çok mutluyduk. Rahat rahat hastaneye gidip geliyorduk. Artık yine korkuyoruz."

Şevkan hastalığı anlatmak için yeniden tüm işletmeleri ziyarete başladığını belirterek, “Tedbir almaya çalışıyoruz. Herkesi uyarıyoruz. En önemlisi vatandaşların tedbirlere uyması. Bunu sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.