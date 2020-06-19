Albayrak: Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz

Bakan Albayrak paylaşımında, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda kurumlarımızla istişare ettik. İnşallah Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda kurumlarımızla istişare ettik. İnşallah Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz. pic.twitter.com/TSX20Ooles— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 19, 2020
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