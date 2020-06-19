Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak yeni verileri paylaştı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 23 artarak 4 bin 905 ulaştı.

24 saatte 41 bin 316 test yapıldı ve 1214 kişiye daha tanı kondu. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 185 bin 245 oldu. Tabloda iyileşen hasta sayısına da yer verildi. Buna göre hastalığı yenenlerin sayısı 24 saatte 1494 artarak 157 bin 516'ya yükseldi.

​Koca: İstanbul ve Ankara son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "İstanbul ve Ankara son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor" ifadelerini kullandı.