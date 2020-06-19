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    Şentop'tan Meclis Başkanı adaylığı ile ilgili açıklama

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    TBMM Başkanı Şentop, TBMM Başkanlığına adaylığı ile ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük. O da tensiplerini, takdirlerini devam yönünde ifade ettiler" dedi.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Şentop, Meclis'te düzenlediği basın toplantısına, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı adaylığının hayırlı olmasını dileyen gazetecilere teşekkür ederek başladı.

    Bir yasama döneminde iki bölüm halinde Meclis Başkanlığı, Başkanlık Divanı ve partilerin grup yönetimleriyle ilgili tespit ve seçimler yapıldığını belirten Şentop, şunları söyledi:

    "2018 seçimlerinden sonra 12 Temmuz'da Meclis Başkanı seçimi yapılmıştı. İlk dönem içtüzüğe göre 2 yıl, ikinci dönem ise 3 yıl devam ediyor. Dolayısıyla 12 Temmuz'da ilk dönem tamamlanmış olacak. Bu bakımdan içtüzüğe göre yine tamamlanmadan, 12 Temmuz'dan 10 gün önce süreç başlıyor. 5 gün adaylık süreci, 5 gün de seçim süreci. Seçimle ilgili resmi takvim 2 Temmuz'da başlıyor, 6 Temmuz'a kadar adaylık, akabinde de seçimle ilgili süre başlayacak."

    Bu konuyla ilgili değerlendirme ve istişarelerin yapıldığını aktaran Şentop, "Nihayetinde milletvekili arkadaşlarımızın da değerlendirmeleri neticesinde tekrar adaylık konusu netleşmiş oldu. Hayırlı olsun. Cenabıhak mahcup etmesin bu süreçte" dedi.

    Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmelerinin sorulması üzerine, yaklaşık 1 saat önce Bahçeli'yi ziyaret ettiğini, gündemin Meclis Başkanlığı seçimi olduğunu söyledi.

    MHP milletvekillerinin 24 Şubat 2019'daki seçimde de kendisine destek verdiğini vurgulayan Şentop, "Bu bakımdan hem müteşekkirim, teşekkürlerimi ifade ettim hem de bu yeni dönemle ilgili olarak destek konusunda da görüştük. Kendileri bu konuda olumlu yaklaştıklarını ifade ettiler. Tabii birçok konuda, Cumhur İttifakı çerçevesinde Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili bir ilke, prensip birlikteliği var. Bu aynı zamanda sadece bir siyasi birliktelik, ittifak anlamında değil, bir nezaket, karşılıklı saygı birlikteliği. Bu bakımdan ben kendileriyle istişare etmeye de çok önem verdiğimi ifade ettim. Böyle bir görüşme yapmış olduk" diye konuştu.

    'Yıldırım, bizim siyasi büyüklerimizden'

    TBMM başkanlığına aday olanların diğer siyasi parti genel başkanlarını da ziyaret etmesinin gelenek olduğu hatırlatılarak, böyle bir ziyaret planlayıp planlamadığının sorması üzerine Şentop, resmi takvimin başlamasıyla 2 Temmuz'dan itibaren bunu değerlendireceklerini aktardı.

    AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın, Meclis Başkanlığına aday olmadığına ilişkin açıklamasının sorulması üzerine Şentop, "Sayın Binali Yıldırım, hem siyasi hareketimizin hem de bizim siyasi büyüklerimizden. Kendisi çok önemli görevlerde bulundu, bakanlık, başbakanlık. Zor ve kritik dönemlerde çok önemli bir siyasi duruş, tavır ortaya koydu, Türkiye'nin ciddi krizleri aşmasında öncülük etti" değerlendirmesinde bulundu.

    Binali Yıldırım'a müteşekkir olduklarını belirten Şentop, şöyle devam etti:

    "Sayın Binali Yıldırım, dünkü açıklamasıyla beraber adaylık konusunda bir düşüncelerinin olmadığını ifade etti. Bu bakımdan ben dünkü açıklama ve sonrasındaki gelişmelerde Sayın Binali Yıldırım'ın önemli bir çerçeve, bir duruş, siyasi bir tecrübe ortaya koyduğunu ifade etmek isterim. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tecrübelerinden her zaman istifade edeceğimizi ifade etmek isterim."

    'TBMM'de 11 kişide koronavirüse rastlandı, 7'si iyileşti'

    TBMM'de kaç kişide koronavirüse rastlandığı sorusu üzerine Şentop, 11 kişide virüse rastlandığını, bunlardan 7'sinin iyileşip göreve başladığını, 4 kişinin ise tedavisinin sürdüğü bildirdi.

    Bu kişilerle temas halinde olabilecek herkesin testlerinin yapıldığını, bu testlerden hiçbirinin sonucunun pozitif çıkmadığını aktaran Şentop, şu bilgileri verdi:

    "Vaka sayısı, salgının başladığı, Türkiye'de ilk vakanın açıklandığı günden itibaren toplam 11. 7'si iyileşti, 4'ü ile ilgili tedavi süreçleri takip ediliyor. Biri Meclis içinde çalışan kameraman arkadaşımız, diğer son teşhis konulan vaka ile beraber 3 arkadaşımız da Meclis personeli. Onların da tedavilerini takip ediyoruz." 

    Şentop, Meclis başkanlığı adaylığıyla ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük. O da tensiplerini, takdirlerini devam yönünde ifade ettiler" dedi.

    Etiketler:
    Koronavirüs, MHP, Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanlığı, TBMM, Mustafa Şentop
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