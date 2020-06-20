Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Nurtaç Canan açıklaması: Olayı gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı

EGM, silahla vurularak yaralanan 'Nurtaç Canan' olayına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "04.06.2020 tarihinde İstanbul İli Zeytinburnu İlçesinde ayrılmak istediği eşi tarafından ateşli silahla vurularak yaralanan Nurtaç CANAN'ın eşi, olayı gerçekleştiren R.C. isimli şahıs 19.06.2020 tarihinde İstanbul ekiplerimiz tarafından yakalanmış olup hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak kadına karşı şiddet, suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda 7/24 çalışma esasına göre sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

19.06.2020 tarihinde bazı sosyal medya platformlarında ve bazı basın yayın organlarında “Nurtaç CANAN" ile ilgili yapılan paylaşımlar ve haberlere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur;

Ayrıntılı bilgi için; https://t.co/myC0npOWcy pic.twitter.com/D9712Lz0FP — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) June 19, 2020

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, 23 yıldır evli olan Nurtaç Canan, evlilikleri boyunca kocası Ragıp Canan’dan sürekli şiddet gördü, boşanmak istemesine rağmen eşi kabul etmedi. Yıllarca uygulanan şiddete karşı gelemedi. Pandemi sürecinde kocasıyla birlikte çalıştırdıkları restaurant-cafelerini kapattıklarını belirten Canan, kocasına bundan sonraki süreçte çalışmayacağını ve ondan ayrılacağını söyleyince üzerine fırlatılan kızgın çaydanlık ile yaralandı. Ancak korkudan şikayetçi bile olamadı.

'Darp raporu aldım fakat şikâyetçi olmadım çünkü tekrar gelecek diye çok korktum'

Habertürk'e konuşan Nurtaç Canan olayla ilgili şunları söyledi:

"23 yıldır aile içerisinde sürekli şiddet gördüm. Kumar, içki, kadın, aldatma olayları vardı. Sürekli sabrettim 6 yıldır aynı işyerinde çalışıyorduk. Aynı yerde olduğumuz için beni sürekli yanımdaki çalışanlarımızla, müşterilerimizle aldatıyordu. En sonunda sabrım tükendi. Çok şanslıyım ki bu Kovid süreci oldu. Bu süreçten dolayı işyerimiz kapattık. Kocam tekrar açmayı planladı fakat ben çalışmayacağımı, ondan ayrılacağımı. iş yerini açmayacağımı, emek vermeyeceğimi söylediğimde öfkelendi. 31 Mayıs’ ta kızgın çaydanlığı üzerime fırlatarak beni yaktı. Bezmialem Hastanesi’nden darp raporu aldım fakat şikâyetçi olmadım çünkü tekrar gelecek diye çok korktum. Raporu verirsem kendisi hakkında uzaklaştırma kararı alınacak, ifadeler verilecek sonra tekrar gelecek diye korktum. Çünkü her saniye 'seni aldatacağım, seni öldüreceğim, seni mahvedeceğim, sakat bırakacağım, ele güne muhtaç edeceğim.' diyerek psikolojik şiddet uyguluyordu".

Canan, eşinin kendisine sürekli olarak güzel olmadığını, sürekli aldatacağını, başkasıyla evleneceğini söyleyerek psikolojik şiddete de maruz kaldığını ve evliliklerinin yıllarca böyle devam ettiğini belirtti.

''Yapma, bu evde yapma lütfen, beni öldürme' diye yalvardım'

Olayın yaşandığı günü şu sözlerle anlattı:

"Cumhurbaşkanlığından 'yollar açıldı' açıklamasını duydum. Üzerime fırlatılan çaydanlıkla yaralanmanın ardından bilet aldım ve eşime bundan sonra onunla birlikte olamayacağımı, kendisine kurulu düzen bıraktığımı, evimi işimi ne isterse yapabileceğini, söyledim. Önceki dairemizi de sattırmıştı, onun için de tek bir kuruş bile istemediğimi söyledim. 'Yeter ki kurtulayım senden' dedim. Oğlumla beraber eşyalarımı toplamak için Zeytinburnu'ndaki eve gittik. Kocam Ragıp, oğluma 'anneni ben götüreyim, eşyaları alıp gelelim' diye ısrarcı olmuş. Eve girerek eşyaları topladım ve tam aşağıya ineceğim sırada eşim içeri girdi. Montuna saklamış olduğu silahı bana gösterdi ve beni itekleyerek içeriye soktu. Beni evin en köşedeki odasına sürükledi. Orada elimden tuttu. Ben de olacakları anlayıp çaresizce 'yapma, bu evde yapma lütfen, beni öldürme' diye yalvardım. Üzerime tam 5 el ateş etti. Yere düştüğümde hala ateş etmeye devam ediyordu. Nereye ateş ettiğini göremiyordu. Daha sonra beni ölüme terk ederek evden çıktı. Ben de oraya kurşun yaralarından akan kanımla "Anne, baba beni Ragıp vurdu, hakkınızı helal edin ama ben kurtuldum sakın üzülmeyin" yazdım. Ölümü bekliyordum artık. Sonra kocam oğlumu aramış ve 'anneni vurdum, istersen bir git bak' demiş. Oğlum apar topar arabayı atlayıp geldi. O anda beni öyle görünce şoka girdi, 'bunu kim yaptı' dedi evi aramaya başladı. Telefonla 112'yi aradı. Yaşadığım dehşeti size asla anlatamam. O çocuğun gözlerindeki alevi, ateşi, yangını anlatamam, annesini böyle görüyor malum".

Canan konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Bu adam yakalansın, gereken ceza ne ise verilsin'

"Daha sonra ambulans ve polisler geldi. Hastaneye kaldırıldım, oğlumu çağırdılar ve ikimizin yüzüne kesinlikle bacağımın kesileceğini söyleyip, imza aldılar. Neyse ki Allah'a çok şükür kalp ve damar hastalıkları doktoru ameliyatın iyi geçtiğini, kurşunu çıkaramadıklarını, damar ve nakil operasyonu yaptıklarını söyledi. Şu an süreç bekleniyor. Sakat kalıp kalmayacağım belli değil. Sizlerin arayıcılığıyla bu adam yakalansın, gereken ceza ne ise verilsin istiyorum."

Zanlı yakalandı

Zeytinburnu ilçe emniyet müdürlüğünün düzenlediği başarılı bir operasyonla Esenyurt'ta yakalanan şüpheli Ragıp Canan'ın Esenyurt'ta yakalandığı belirtildi. Şüphelinin yarın Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na sevkedileceği öğrenildi. Ragıp Canan'ın ruhsatsız tabanca taşımak, tehdit ve hakaretten suç kayıtlarının mevcut olduğu bildirildi.

Bakan Selçuk: Davaya müdahil olacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümtür Selçuk, olayla ilgili olarak "Davaya müdahil olacağız" dedi. Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter'den paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Nurtaç kardeşimizin maruz kaldığı şiddet vakası hepimizi derinden sarstı. Nurtaç Canan ve oğlunun uygun hizmet modellerinden yararlanmalarını sağlayacağız.Davaya müdahil olarak hukuki süreci yakından takip edeceğiz. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle çalışmayı sürdüreceğiz."

Nurtaç kardeşimizin maruz kaldığı şiddet vakası hepimizi derinden sarstı.



Nurtaç Canan ve oğlunun uygun hizmet modellerinden yararlanmalarını sağlayacağız.Davaya müdahil olarak hukuki süreci yakından takip edeceğiz.



Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle çalışmayı sürdüreceğiz. — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) June 19, 2020

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