İsmail Küçükkaya ve eski eşi Eda Demirci, birbirleri hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı çıkarttı

Gazeteci İsmail Küçükkaya’nın eski eşi Eda Demirci’ye psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Taraflar, birbirleri hakkında mahkemeden 2 aylık uzaklaştırma kararı çıkarttı.

© AA / Salih Zeki Fazlıoğlu İsmail Küçükkaya eski eşinin iddiaları hakkında yargıya başvurdu ’da yaşayan görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci, 2 yıllık evlilikleri boyunca kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eski eşi, gazeteci İsmail Küçükkaya hakkında İstanbul 1. Aile Mahkemesi’nden 2 aylık uzaklaştırma kararı çıkardı.

Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın haberine göre Eda Demirci adına konuşan avukat Ahmet Çetinkaya, İsmail Küçükkaya ve vekillerinin basın organları ve sosyal medya aracılığıyla asılsız ve meslek etiğine aykırı açıklamalar yaptığını belirterek “Taraflar arasında gerçekleştirilen anlaşmalı boşanma protokolü gereği müvekkilimiz Eda Demirci’ye düğün takıları karşılığında yapılan (550 bin TL) ödeme ön plana çıkarılarak deyim yerindeyse şiddete değer biçilmeye çalışılıyor” dedi.

Avukat Çetinkaya, Küçükkaya’nın eski eşinin basına verdiği demeçlerin ardından bazı yakınları ile iletişime geçtiğini belirterek şöyle devam etti:

“Sayın Küçükkaya, eski eşi Demirci’nin yakınlarına şiddet mağduriyetine ilişkin açıklamalarına devam etmemesi için telkinde bulunmuş, müvekkilimiz üzerinde psikolojik baskı kurmaya çalışmıştır. Küçükkaya’yı tüm şiddet mağduru kadınlar nezdinde müvekkilimiz Eda Demirci’den özür dilemeye davet ediyoruz.”

Tarafların uzaklaştırma kararını karşılıklı olarak çıkarttığı belirtildi.