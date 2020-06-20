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    Türkiye gazetesi: Seçime ittifak yapmadan girecek partiler için baraj düşüyor

    © AA / Elif Öztürk
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202006201042289185-turkiye-gazetesi-secime-ittifak-yapmadan-girecek-partiler-icin-baraj-dusuyor/

    Türkiye gazetesinde yer alan kulis haberine göre seçime ittifak yapmadan girecek partiler için barajın düşürülmesi, milletvekili transferine karşı da 'Meclis'te grubu bulunması' kriterinin kalkmasına dair çalışma yürütülüyor.

    Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre AK Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği seçim kanunu ve siyasi partilere ilişkin mevzuatta değişiklik yapılması önerisinden sonra bu konudaki yol haritasını belirledi.

    AK Parti yönetimi, kapsamlı bir değişiklik yerine, belli maddelerde değişiklik içeren sınırlı bir düzenleme yapılması kararı aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında kurulan komisyon, ekim ayına kadar çalışmalarına devam edecek. Edinilen bilgilere göre siyasi partilerin seçime girme şartları, daraltılmış bölge seçim sistemi, seçim barajı ve yerel seçimlerle ilgili bazı değişiklik adımları atılacak.

    AK Parti kaynakları, yüzde 10’luk seçim barajının düşürülmesi konusunda henüz bir oran belirlenmediği ancak, özellikle seçime ittifak yapmadan girecek partiler için seçim barajının düşürülmesinin planlandığını dile getirdi. AK Parti kurmayları, “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne de uyumlu olacak şekilde bir sistem getirmeyi hedefliyoruz. İttifak yapan partiler için zaten pratikte baraj neredeyse yok. Çünkü, barajı geçemeyecek bir parti ittifak yaparak Meclis’te temsil edilebiliyor. Seçime tek başına girecek partiler için yeni bir baraj olabilir” değerlendirmesini yaptı. Daraltılmış bölge seçim sistemi üzerinde de çalışan AK Parti yönetimi, bu yolla Türkiye’deki seçim çevrelerinin sayısının artırılmasını ve her bir seçim çevresinin beş milletvekillinden oluşacak şekilde belirlenmesini öngörüyor.

    AK Parti’nin üzerinde çalıştığı taslak ile, Bahçeli’nin en çok üzerinde durduğu milletvekilli transferine karşı da tedbir alınıyor. Bu kapsamda, siyasi partilerin seçime girme şartları arasında yer alan, ‘Meclis’te grubu bulunması’ kriterinin mevzuattan çıkarılması öngörülüyor. Böylece, bir partinin sadece seçime girmek için milletvekilli transfer etmesinin veya milletvekillerinin sadece seçime girmek için parti değiştirmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

    'Seçmen göçü olmayacak'

    Son mahallî seçimlerde yüz binlerce seçmen büyükşehirlerden memleketlerine giderek muhtarlık seçimlerinde oy kullanmıştı. 31 Mart seçimleri öncesinde, sadece İstanbul’da 200 binden fazla kişi, akrabasına veya tanıdığına oy vermek amacıyla, seçmen kütüğünü Türkiye’nin değişik illerine taşımıştı.

    Yeni yapılacak düzenlemede seçmen kütüklerinin bir yıl önceden kesinleştirilmesi ve muhtarlık seçimlerinin belediye seçimlerinden farklı bir tarihte yapılması tartışılıyor. AK Parti kurmayları bu düzenlemenin gerekçesiniYerel seçimlerde, muhtarlık seçimleri için her seferinde büyükşehirlerden memleketlerine gidenler oluyordu. Seçmen kütükleri bir yıl önceden kesinleşirse, kimse bu bir yıllık süreyi göze alıp kütük taşımaz şeklinde açıkladı.

    Etiketler:
    Sandık, Seçim barajı, Baraj, Türkiye gazetesi, MHP, AK Parti
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