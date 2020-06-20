İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bazı çevrelerin tehdit, iftira ve hakaretleriyle neredeyse her gün karşı karşıya kaldıklarını ifade etti ve 'her gün bir arkadaşın kıyma makinesine atıldığını' söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye gündeminde yer alan konulara ilişkin olarak Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuştu. İşsizliğin arttığını ifade eden Akşener, küçük esnafın da 'yok olmakla' karşı karşıya geldiğini belirtti.

Akşener, bazı çevrelerin hemen her gün tehdit, iftira ve hakaretleriyle karşı karşıya kalındığına dikkat çekti. Bunları takip etmekte bile zorlanır hale gelindiğini vurgulayan Akşener, “Her gün bir arkadaş kıyma makinesine atılıyor" dedi.

Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik yapılmasına karşı olmadıklarını belirten Akşener, "Siyasi Partiler Kanunu ile ilgili düzenleme konularını, bizi konuşturmak için yapıyorlar. Seçimi kazanamayacaklarını bildikleri için ‘Nasıl kazanırız' yöntemlerini araştırıyorlar. ANAP döneminde de benzeri bir düzenleme yaptılar" ifadesini kullandı.

Akşener şöyle devam etti:

"İzmit'te Doğru Yol Partisi, 5 milletvekilliğinin 5'ini de elde etmişti. Seçmen, oyu ile oynanmasına müsaade etmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu, 13 bin oy farkla seçimi kazanmıştı. Haksız bir biçimde seçimin yenilenmesine karar verdirttiler. Ne oldu? Bu kez, İmamoğlu, 13 bin olan oy farkını 800 binden fazlaya çıkardı. Bu seçimin içinde İstanbullunun tümü var, içinde AKP seçmeni de var. Normalde aklı öne koyarak baktığımızda. Siyasi Parti Yasası'nın değişmesinde bir sakınca yok. Milletvekili transferini önlemek istiyorlar. Daha yakında parti değiştiren milletvekiline rozet taktılar.”

'Esnaf istihdamdır'

Pandemi süreci öncesinde il ve ilçe gezileri yaptığını, oradaki izlenimlerini her grup konuşmasında anlattığını kaydeden Akşener, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Her grup konuşmasından gördüklerimi anlatırdım. Esnafın durumu pek bilinmez, fark edilmez. Kahvehanede en az iki-üç kişi, küçük bir lokantada 6-7 kişi çalışır. Küçük esnaf, aslında çok büyük bir istihdam kaynağıdır.”

Akşener, geçen gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kürsüye Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Sayın İsa Güven'i çıkardı. Güven kürsüde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde esnafın yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Akşener, “Önümüzdeki hafta TBMM'de grup toplantısında kürsüye işsizler çıkacak” dedi. Akşener şöyle devam etti:

“Memleket Masası etrafında toplanıp ülke sorunlarını konuşmak istedik. MHP ve AKP bu masada yer almayacağını söyledi. Yani, ‘Memleket Masası'nı tekmelediler. Oysa, bu Türkiye için fırsattı. Şimdi de ‘Millet Kürsüsü' kurduk. Önümüzdeki Salı günü TBMM'deki grup toplantımızda kürsüde işsiz bir gencimiz çıkacak. O gün, ben de işsizliği konuşacağım. İnsanımız inanılmaz ölçüde fakirleşiyor.”