Feyzioğlu'ndan Savunma Yürüyüşü yorumu: Avukatların sorunlarını çözmek için mi, yoksa başka bir şey için mi?

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 80 baro başkanının Ankara'ya doğru başlattığı 'Savunma Yürüyüşü' ile ilgili olarak konuştu. Feyzioğlu, "Bu yürüyüş avukatların yargının sorunlarını çözmek için midir? Yoksa başka bir şey için midir?" dedi.

CNN Türk’te Hakan Çelik’in programına konuk olan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, “Ben devletin menfaatlerini hukuk çerçevesinde korumakla görevli bir örgütün başkanıyım” dedi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre burada 80 baro başkanının Ankara'ya doğru başlattığı Savunma Yürüyüşü'ne dair değerlendirmelerde bulunan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

“Bir kere 80 baro yürümüyor, 30 civarında baro yürüyor. Bu onların demokratik hakkı. Sorun gerçekten bu yürüyüş avukatların yargının sorunlarını çözmek için midir? Yoksa başka bir şey için midir? Çoklu baro kavramına karşıyız. 80 baromuz da karşı. Bir ilde birden fazla baro kurulmasına izin veren bir düzenlemeyi istemiyoruz. Yargının üç ayağından biri olan barolar için yanlış buluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanına da anlattım."