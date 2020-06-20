AK Partili Zengin'den Cem Karacalı LGS mesajı

Sınav hayatın sadece bir basamağı... Güzel geçsin mutlu yüzlerle ailelerinize koşun inşallah... 😊



Tabiatta,kitaplarda,müzikte sizin için bekleyen dünyalar var.

Tadını çıkarın 🎉🎶 📚

İlgilerinizi keşfedin...

Gelecek keşiflerinizde gizli 😉 pic.twitter.com/WoW3gmFEon