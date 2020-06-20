AK Partili Zengin'den Cem Karacalı LGS mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin bugün sınava giren öğrencilere kişisel Twitter hesabında seslendi. Zengin, “Sınav hayatın sadece bir basamağı… Güzel geçsin mutlu yüzlerle ailelerinize koşun inşallah” ifadelerini kullandı.
Zengin başarı dileklerini ise Cem Karaca’nın “Bu Son Olsun” şarkısıyla paylaştı.
Sınav hayatın sadece bir basamağı... Güzel geçsin mutlu yüzlerle ailelerinize koşun inşallah... 😊— Av. Özlem Zengin 🇹🇷 (@AvOzlemZengin) June 20, 2020
Tabiatta,kitaplarda,müzikte sizin için bekleyen dünyalar var.
Tadını çıkarın 🎉🎶 📚
İlgilerinizi keşfedin...
Gelecek keşiflerinizde gizli 😉 pic.twitter.com/WoW3gmFEon
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