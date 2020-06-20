Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Bekçiler bekar kadınların evlerini gözetleme yetkisine sahip oldu' iddiasına suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 19 Haziran 2020 tarihinde bir haber sitesinde 'Bekçiler, bekar veya yalnız yaşayan kadınların evlerini gözetleme yetkisine sahip oldu' başlığıyla yayımlanan haber hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Teşkilatımızı karalamaya yönelik gerçek dışı iddiaların yer aldığı haber sitesi yetkilileri ve bu iddiaları dile getiren avukat hakkında, teşkilatımız ve görevlilerimiz aleyhine ağır, rencide edici ve halkımızın güvenlik kuvvetlerine duyduğu güveni sarsmaya yönelik asılsız, mesnetsiz, yalan ve iftiralar içeren ithamlarda bulunmalarından dolayı adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur."