Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mülteciler Günü mesajı: Türkiye olarak tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı sürdüreceğiz

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, onların uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz" dedi.