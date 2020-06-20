Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mülteciler Günü mesajı: Türkiye olarak tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Dünya Mülteciler Günü'ne ilişkin bir mesaj yayımladı.
Erdoğan, şu ifadeleri kullandı; "Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, onların uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum."
Erdoğan'ın mesajında mültecilere dair istatistikleri içeren bir grafiğe de yer verildi.
Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, onların uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 20, 2020
20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum. pic.twitter.com/aXpc5FcUV7
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)