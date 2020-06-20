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    Adalar'da kullanılacak elektrikli araçlar görüntülendi

    İBB'den 'elektrikli araç' açıklaması: Adalar'daki yollar karayolu değil

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    Türkiye
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    Adalar'da elektrikli araçların kullanımının Karayolları Kanunu gerekçesiyle izin verilmemesiyle ilgili açıklama yapan İBB, ilçedeki yolların karayolu olmadığını belirtti. Açıklamada, Adalar'daki yolların 6 Şubat'ta yaya yolu ilan edildiği kaydedildi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar’da faytonların yerine kullanılması planlanan elektrikli araçlara izin verilmemesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

    Gazete Duvar'ın haberine göre Adalar Kaymakanlığı’nın Karayolları Trafik Kanunu’na uygun olmadığı gerekçesiyle araçlara izin vermediği hatırlatılan açıklamada, büyükşehir sınırları içerisindeki ulaşım, trafik ve toplu taşımanın düzenlenmesinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) yetkisinde olduğu belirtildi.

    'Karar meclisten oy birliğiyle geçti'

    İBB UKOME’nin Adalar’daki yollar yaya yolu ilan ettiği aktarılan açıklamada, "Bu yetkilere sahip İBB UKOME, 6 Şubat 2020 tarihinde aldığı kararla, Adalar ilçesindeki bütün yolları YAYA YOLU olarak ilan etti. Aynı UKOME kararında ilçenin toplu ulaşım için 60 adet, rekreatif gezi için 30 adet ve talep bazlı taşımacılık için 45 adet olmak üzere toplam 135 adet elektrikli aracın çalıştırılması karara bağlandı" denildi.

    Elektrikli araç düzenlenmesinin İBB Meclisi’nde de kabul edildiği belirtilen açıklamada, "İBB Meclisi, Şubat 2020’de Adalar’da elektrikli araçlarla taşımacılık işinin İETT Genel Müdürlüğü tarafından yapılmasını oy birliğiyle uygun gördü. İBB yönetimi de karar üzerine bu yönde çalışma başlattı. Dolayısıyla, Adalar’da toplu taşıma hizmeti vermek üzere İBB tarafından satın alınan elektrikli araçlar, karayolları üzerinde hizmet vermeyecek. Bu nedenle, bu araçların karayolları üzerinde hizmet vermekte olan otobüs, minibüs, taksi gibi değerlendirilmemesi gerekiyor" ifadelerine yer verildi.

    'Adalar'daki araçların plaka, tescil ve sigortası yok'

    Adalar’da kullanılan elektrikli araçların plaka ve tescillerinin olmadığı ifade edilen açıklama şöyle devam etti:

    "Nitekim, halen Adalar’da Kaymakamlık ve Belediye başta olmak üzere kamu kuruluşlarınca ve özel kişiler tarafından kullanılan elektrikli araçların, karayollarında kullanılan araçlara benzer şekilde plaka, tescil ve zorunlu trafik sigortaları bulunmuyor. Ayrıca uzmanlar; karayollarında toplu taşıma hizmeti vermek üzere tasarlanan otobüs ve minibüs gibi büyük araçların Adalar’ın tarihi, turistik ve doğal yapısı ile uyuşmayacağını, dar yollarda hizmet veremeyeceğini ve çevre kirliliğine yol açacağını belirtiyor. İBB, bu sorunun ilgili mevzuat ve yönetmelikte belirtilen şekilde kısa sürede çözüleceğini ve Adalar halkının toplu taşıma taleplerinin kısa bir süre içerisinde söz konusu elektrikli araçlarla karşılanabileceğini öngörüyor."

     

    Etiketler:
    Fayton, elektrikli araç, Karayolu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar
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