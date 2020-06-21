Bakan Soylu'dan Akşener'e 'kıyma makinesi' tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Sözcü'ye yaptığı açıklamalara tepki göstererek "Meral Hanım, Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz" ifadelerini kulandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e röportaj verdi.

Akşener, röportajda bazı çevrelerin hemen her gün tehdit, iftira ve hakaretleriyle karşı karşıya kalındığını belirterek, 'her gün bir arkadaşın kıyma makinesine atıldığını söyledi.

'Keşke o talihsiz cümleyi kurmasaydınız'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 1960 yılından bir gazete manşetiyle birlikte Sözcü gazetesinin bugünkü manşeti birlikte paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Bebek davası Don davası Kıyma makinasına koyulan öğrenciler Yalanlar iftiralar... Haysiyet gözetmediler Vicdan gözetmediler Bir Başbakan asıldı! Meral Hanım, Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz... Telafisi yok maalesef Hem de bir kadının namusuna iftira atana..."