İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: Feyzioğlu artık bir avukatlık sorunudur

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun 80 baro başkanının başlattığı 'Savunma Yürüyüşü'yle ilgili açıklamalarına tepki gösteren İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, "Feyzioğlu artık bir avukatlık sorunudur" ifadesini kullandı.

Seçim sisteminin değiştirilmesine yönelik yasa teklifi hazırlığına tepki gösteren barolar, müzakere sürecinden sonuç alamadıklarını belirterek Ankara'ya eş zamanlı yürüyüş başlattı.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, 80 baro başkanının 'Savunma Yürüyüşü'yle ilgili olarak, "Bu yürüyüş avukatların yargının sorunlarını çözmek için midir? Yoksa başka bir şey için midir?" dedi.

Twitter hesabından Feyzioğlu'nun sözlerine yanıt veren İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, "Metin Feyzioğlu’nun bugünkü beyanları, onu bütün açıklığı ile anlamak için yeterlidir: Feyzioğlu artık bir avukatlık sorunudur. Konuştuğumuz yasa teklifinin yazıcısıdır, katibidir, fikir babasıdır" ifadesini kullandı.

Metin Feyzioğlu’nun bugünkü beyanları, onu bütün açıklığı ile anlamak için yeterlidir: Feyzioğlu artık bir avukatlık sorunudur. Konuştuğumuz yasa teklifinin yazıcısıdır, katibidir, fikir babasıdır. #MetinFeyzioğluBeniTemsilEtmiyor — Av. Mehmet Durakoğlu (@DURAKOGLU2016) June 20, 2020

'Feyzioğlu adaletin değil, yeşil pasaportun peşinde'

​Öte yandan Tele1 Ana Haber Bülteni'ne konuk olan Durakoğlu, Feyzioğlu'nun hükümetin baroları yok etmek amacıyla hazırladığı tasarıya ortak olduğunu belirterek, "Mevcut baro seçimleri düzenlemesinin Feyzioğlu ile Saray’ın ortak çalışması olduğunu düşünüyorum. Çünkü Feyzioğlu seçimlerde gideceği için düzenleme, Feyzioğlu’nun kalabilmesi için yapılıyor. Feyzioğlu adaletin değil, yeşil pasaportun peşinde” diye konuştu.