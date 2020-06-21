Van'da vaka sayısında endişe veren artış

Van'da koronavirüs salgını nedeniyle marttan bu yana 10 kişi öldü, 18 bin kişi karantinada. Van Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Başkanı Figen Çolakoğlu, kentte vaka sayısının 700'ü bulduğunu söyledi.

Van'da koronavirüs salgınının pik zirvesine ulaştığı günlerde 100 ile 150 arasında değişen vaka sayısı, 'normalleşme' sonrası 700 civarına ulaştı. Artışta tedbirlere uyulmaması, yasağa rağmen taziyeler için buluşulması ve kent dışından gelenlerin karantina kurallarını hiçe sayması etkili oldu.

Gazete Duvar'ın haberine göre, şu ana kadar 10 kişinin öldüğü, 18 bin kişinin de karantinada tutulduğu Van’da vaka sayısındaki artış endişeye neden oldu.

Konuya ilişkin görüşlerini aktaran uzmanlar, Van’da son bir haftada vaka sayısında ciddi artışlar olduğuna dikkat çekerek, bu durumu hem ilin nüfus yoğunluğunun fazla olmasına hem de sosyal izolasyon kurallarına uyulmamasına bağladı. Vaka sayısındaki artışa bağlı olarak da sağlık ekiplerinin temaslı kişileri belirlemek için yaptığı çalışmalar sürüyor.

'Sınır kapısı açılmadı, iki ilçe alarm veriyor'

Türkiye'de ilk koronavirüsten ölümün gerçekleştiği 10 Mart 2020’den bu yana 100 gün geçti. Büyük şehir olması nedeniyle sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı 31 ana kentten biri olan Van’da, yasakların uygulandığı dönemde korona virüsten 10 kişi vefat ederken, yaklaşık 400 kişide korona virüsü tespit edildi, 79 farklı yerde karantina tedbirleri uygulandı.

İran’da salgının son günlerde artması nedeniyle Kapıköy Sınır Kapısı henüz ticarete açılmadı. 1 Haziran’dan sonra vaka sayısının en çok artış gösterdiği ilçeler ise merkez İpekyolu ve Erciş ilçeleri.

Van-Hakkari Tabip Odası Genel Sekreteri Doktor Hüseyin Yaviç, Van’da bir taziyeden dolayı nisan ayında başlayan virüsün 1 Haziran normalleşme adımlarıyla birlikte artış gösterdiğini söyledi.

"AVM ve şehirler arası otobüslerin faaliyetlerine başlaması, kuaför ve diğer işletmelerin açılması nedeniyle vakalar arttı” diyerek sözlerini sürdüren Yaviç, “Normalleşmeden söz edildiği zaman toplum bunu farklı algılayabiliyor. Hijyen, sosyal mesafe konusunda gevşemeye neden oluyor. Bunlarla beraber vaka sayısı da artıyor” dedi.

Çolakoğlu: Virüs bitti algısı oluştu

Van Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Başkanı Figen Çolakoğlu ise kentte vaka sayısının 1 Haziran’dan itibaren 700’e kadar yükseldiğini belirtti.

Kısıtlamaların olumlu etkilerinin görüldüğünü ancak 1 Haziran’da başlayan normalleşme sürecinin toplum tarafından ‘virüs bitti’ şeklinde algılandığına dikkat çeken Çolakoğlu, "İşte bu noktadan itibaren Van’da vaka sayıları yükseldi. Tedbirlerin hem kurumsal hem de bireysel olarak sürdürülmesi gerekiyor. El hijyeni ve sosyal mesafe mutlaka korunmalıdır” dedi.

Şu anda Van il genelinde birçok mahallenin karantina altında olduğunu belirten Çolakoğlu, şu bilgileri verdi: "Hastanelerin bazı bölümlerinde virüs hastalarının tedavisi sürüyor. 700’e ulaşan vaka sayısı var. 1 Haziran sonrası bulaşı sayısı gittikçe arttı. Bundan sonra süreci itinayla geçirmemiz lazım. Yerel sorumluların sorumluluğunu gören noktadan bir yaklaşımının olması gerekiyor. Virüs ile yaşamaya artık alışmalıyız. Ancak normal yaşamın sürmesi için emekçi insanlarımız çalışmak zorunda. Ekonomisi çöken insanlarımız var. Van’da mümkün mertebe evden çıkmama konusunda bir duyarlılık göstermeliyiz.”