Tartıştığı postacının kulağını ısırarak kopardı

Karaman'da Sezai Ç. ile apartmanına posta dağıtmak için girmeye çalışan ve bahçedeki köpeği tutmasını isteyen Onur Kızıl arasında kavga çıktı. Kızıl'ın kulağını ısırarak koparan Sezai Ç., gözaltına alındı, kulağı kopan Kızıl ise hastaneye kaldırıldı.