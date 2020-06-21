Hakan Bayrakçı uğradığı saldırıyı anlattı: 'Yiyorsa tek gel' dedim, 5 kişi geldiler

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, katıldığı bir televizyon programında başından geçen bir olayı anlattı.

Sosyal medyadan kendisine hakaret eden birini teke tek hesaplaşmaya çağırdığını anlatan Bayrakçı, "5 kişi geldiler; saldırdılar. Ameliyat oldum" diye konuştu.

Hakan Bayrakçı, Haber Global'de Saynur Tezel'in 'Sosyal medya ve linç' konulu programına yorumcu olarak katıldı.

Sosyal medyada başından geçen bir olayı anlatan Bayrakçı, kendisine hakaret ettiğini belirttiği bir kişiye adres vererek, onu teke tek hesaplaşmaya çağırdığından bahsetti.

Ancak çağırdığı kişinin tek gelmediğini, kendisinin tek gitmesine rağmen onun 5 kişi ile geldiğini belirten Bayrakçı, "Olay oldu belki duymuşsunuzdur, Mecidiyeköy'de saldırıya uğradım ben. Yiyorsa tek gel dedim, herif de yemedi 5 kişi geldi. Saldırdılar, ameliyat oldum. Adam değilmiş" diye konuştu.

Ne olmuştu?

SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı'nın, 2019'da Mecidiyeköy’de saldırıya uğramıştı.

Hakan Bayrakçı, saldırının planlı olduğunu ancak kim tarafından yapıldığını bilmediğini belirtmişti.

Bayrakçı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Saldırı planlı. Suni bir sebepten kavga çıkarıyor ve hiçbir şey konuşmamaları da ilginç. Neye kızdığını söyler insan saldırırken. Bunlar profesyonelce saldırdılar bana.

Kimin saldırdığı konusunda net bir şey söyleyemiyorum. MHP'liler desem, ben ABD'yi, PKK'yı her tarafı eleştiriyorum. Atatürk dışında her tarafı eleştiriyorum.

Geçmişte çok kızdığım siyasi biri olabilir diye düşünüyorum. Bir rövanş gibi.

Siyasi kimlerle tartıştım. Habertürk'ün canlı yayınında Devlet Bahçeli'nin yardımcısı Semih Yalçın'ı bağladılar. O beni çok sert eleştirdi, ben de onu eleştirdim. Herkes eleştirdi orada kendisini bir tek ben konuşunca kabahat oldu. O zaman tanıdığım birkaç ülkücü bana ‘abi yayının bitişinden önce çık' diye uyarı amaçlı mesaj yazmışlardı. Ben ekranda başıma geleni söylüyorum. Kim olduklarını, arkalarını bilmiyorum. Ekranda olanı anlatıyorum ama hepsi de olabilir hiçbiri de olmayabilir. PKK'da olabilir ama PKK'nın sokak dayağı atacağını düşünmüyorum.

Vücudumda çürük çok. Başımın sol tarafından ciddi çürükler var. Sol diz bölgemde ve vücudumun çeşitli yerlerinde çürükler var.

Üzüldüğüm bir şey var onu söylemek isterim. Ben yanlış bir şey söylediysem onu da söyleyebilen, iyi bir şey yapıldığında da onu söyleyebilen biriyim. Ben bu kadar kavga çıkarıp saldıracak kime ne yaptım diye düşünüyorum ve böyle bir şey yapmadığım sonucunu çıkarıyorum. Niye böyle bir saldırı yaptılar üzüldüm merak da ettim. Kim bunlar ve neden o kadar kızdırmışım."