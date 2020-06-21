Varank: Belki ilk aşıyı dünyaya ilan etmeyiz ama en iyi aşıyı bulabiliriz

Aşı geliştirme projesinde 'hayvan deneyleri aşamasına' gelindiğine dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Aşı üretme konusunda yürütülen projelerin tamamı çok olumlu şekilde, dünyayla başa baş gidiyor. Belki ilk aşıyı dünyaya ilan etmeyiz ama en iyi aşıyı bulabiliriz. Bu bilimsel bir yarış, bu alanlarda da dünyaya öncü olacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kanal 7'de yayınlanan 'Başkent Kulisi' programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgını süreciyle, ülke olarak kendi kendine yetebilmenin ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığına işaret eden Varank, bu kapsamda Türkiye'nin geldiği noktayı kamuoyuna göstermek istediklerini söyledi.

Varank, savunma sanayisindeki yerlilik oranını yüzde 70'lere çıkardıkları bilgisini vererek, bu kapsamda dışa bağımlı olunan konularda da büyük gayret gösterildiğinin altını çizdi.

'Cumhurbaşkanımız ihtiyacı olana bedelsiz solunum cihazı gönderiyor'

Varank, Brezilya'ya 2 binden fazla yerli solunum cihazı ihraç edildiğini vurgulayarak, ülkedeki yetkililerin Türkiye'den gönderilen ürünleri vatandaşlarına gösterdiğini aktardı.

Global bir deterjan markasının ürünü içerisinde yer alan 'renkli tanecikleri' Çin'den getirdiğini ancak Kovid-19 sürecinde tedarik zincirinin kopmasıyla bu ürünü tedarik edemediğini anlatan Varank, söz konusu firmanın Türkiye'deki kimya şirketlerinden biriyle anlaşarak renkli tanecikleri ürettirdiğini söyledi.

Varank, dünyadaki tedarik zinciriyle ilgili alınacak kararlar noktasında, Türkiye'nin çok önemli bir alternatif olarak ön plana çıkabileceğinin altını çizerek, bu kapsamda yerli şirketlerin birçok global firmaya tedarikçi olabileceklerini vurguladı.

Yerli solunum cihazı üretim sürecine değinen Varank, Biosys şirketiyle irtibata geçerek Arçelik, ASELSAN ve Baykar firmalarını bir araya getirdiklerini ifade etti.

Varank, "Bizim firmalarımız, bu ürünü 2 haftada seri üretimden çıkardı ve şu anda 5 bin solunum cihazı üretildi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ihtiyacı olana bedelsiz gönderiyor. Satın almak isteyenlere de ihracat yapacak şekilde ürünü üretmiş olduk" dedi.

'Temmuz başında aşı çalışmalarının neticeleri alınabilir'

Kovid-19'a yönelik geliştirilen aşı ve ilaç çalışmalarına hakkında bilgi veren Varank, virüs tedavisinde 'Favipiravir' isimli molekülün yurt dışından getirilerek hastalarda kullanıldığını söyledi.

Varank, Türk bilim insanlarının, söz konusu molekülünün patent süresinin geçtiğini, yerli sentezle ilacın geliştirilebileceğini ve dışa bağımlılığın ortadan kaldırılabileceğini aktardığını belirterek, 1.5 ay gibi bir sürede ilacın geliştirildiğini bildirdi.

Aşı geliştirme projesinde, 'hayvan deneyleri aşamasına' gelindiğine ve temmuz ayı başında neticelerin alınabileceğine dikkati çeken Varank, şöyle devam etti:

"Aşı üretme konusunda yürütülen projelerin tamamı çok olumlu şekilde, dünyayla başa baş gidiyor. Hatta dünyadan farklı inovatif metotların denendiği çalışmalarımız var. Bilim insanlarımızın, dünyaya öncü olacak işler yapacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımız bize talimat verdi, onlara bir söz verdik; 'Neye ihtiyacınız varsa, gerekli her şeyi yapacağız.' Belki ilk aşıyı dünyaya ilan etmeyiz ama en iyi aşıyı bulabiliriz. Bu bilimsel bir yarış, biz bu alanlarda da dünyaya öncü olacağız."

'Türkiye'nin Otomobili 2022'nin sonunda yollarda olacak'

Varank, 'Türkiye'nin Otomobili Projesi' hakkındaki son gelişmeleri de anlatarak, Kovid-19 süreci nedeniyle birkaç haftalık oynamalar olabileceğini ancak çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiğini belirtti.

Yakın zamanda fabrika temellerinin atılacağını, marka ve pazarlama ile ilgili planlamaların yapılacağı bilgisini veren Varank, Türkiye'nin Otomobili'nin 2022'nin sonunda yollarda olacağını dile getirdi.

Varank, sanayi üretimine bakıldığında, haziranın ilk 2 haftasında OSB'lerdeki elektrik tüketiminin, mayıs ayından yüzde 26 daha fazla olduğunu, toparlanmanın da hızlı şekilde sürdüğünü söyledi.