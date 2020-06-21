Bursa'da sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti: İçişleri Bakanı Soylu bölgeye gidiyor

Bursa'nın kestel ilçesinde sele kapılanların sayısı 2'ye yükseldi. Kayıp 4 kişi aranıyor. Bursa Valiliği "Kestel ilçesinde meydana gelen selde arama ve kurtarma faaliyetleri toplam 257 personel ile yoğun bir şekilde sürdürülmektedir" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aşırı yağış nedeniyle selin meydana geldiği Bursa'ya gitti.

Alınan bilgiye göre, Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, aşırı yağışın sele neden olduğu Bursa'nın Kestel ilçesinde incelemelerde bulunacak.