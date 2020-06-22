Prof. Dr. Müftüoğlu: Haftaya iyi haberlerle başlıyoruz, kolay ve ucuz tükürük testleri geliyor

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, 'Bağışıklık pasaportunuz var mı' başlıklı bugünkü yazısında koronavirüs testlerinde 'doğru tanıya götüren ucuz ve güvenilir testlerin sayısının arttığını' söyledi.

"Haftaya iyi haberlerle başlıyoruz" diyen Müftüoğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Kovid-19’un teşhisinde de hastalığın geçirilip geçirilmediğinde de doğru tanıya götüren hızlı, kolay, ucuz ve güvenilir testlerin sayısı artıyor. Amerikan Besin ve İlaç Dairesi (FDA), geçtiğimiz hafta 30 dakikada sonuç verebilen hızlı ve güvenli bir tanı testine daha onay verdi. Ayrıca, yakında 'tükürük ile yapılan' testlere izin çıkacağının da işaretleri var. Tükürük testleri bence özellikle önemli. Zira bunlar evlerde de isteyen herkesin istediği zaman rahatça kendisine uygulayabileceği testler olacaktır."