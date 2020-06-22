Selvi: Erdoğan, işveren temsilcileriyle yaptığı toplantıda 'Yine fatura bana kalacak' dedi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi' ile ilgili işveren temsilcileriyle yaptığı toplantıda, "Yine fatura bana kalacak" dediğini kaydetti.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Meclis Başkanlığı düğümü nasıl çözüldü?' başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilik sistemi ve kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemelerin görüşüldüğü toplantıda "Sosyal taraflar anlaşamayacak, yine fatura bana kalacak" diye espri yaptığını anlattı.

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Tamamlayıcı emeklilik sistemi beraberinde kıdem tazminatı tartışmalarını getirince, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-iş Genel Başkanı Ergun Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ı kabul ederek görüşmüştü. Görüşmede Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ayrıntılı bilgi veriyor. Türk-İş ve Hak-İş genel başkanları kıdem tazminatının 'kırmızı çizgi'leri olduğunu belirtiyorlar. Düzenleme için konjonktürün doğru olmadığının söylenmesi üzerine 'Onu siyasete bırakın' diyor. Sistem üzerinde uzun süredir çalışıldığını ifade ediyor. 'Ülke için faydalı olacağına inanıyoruz' diye konuşuyor. İşveren temsilcileri 'İş kanunları uzlaşma ile çıkar. Kabul etmemiz için müzakereye hazırız. Hükûmet masada olsun, anlaşalım' diyorlar.

Erdoğan tarafları tek tek dinledikten sonra 'Bizim sosyal politikalar kurulu var. Onları da dinleyeyim' diyor. Heyet ayrılırken Cumhurbaşkanı mutabakatın sağlanmasının önemli olduğunun altını bir kez daha çiziyor. Ardından 'Sosyal taraflar anlaşamayacak, yine fatura bana kalacak' diye espri yapıyor."