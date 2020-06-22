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    Fatih Terim

    Fatih Terim'den '6 saniye kuralı' tepkisi: Bu kural en son ne zaman uygulandı? Ben hatırlamıyorum

    © İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU
    Türkiye
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    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy'a sert tepki gösterdi. Terim, "Bu kural en son ne zaman uygulandı? Ben hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

    Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından beIN Sports’a açıklamalarda bulunan Fatih Terim, karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy’u sert bir dille eleştirdi. Futbolun dengesiyle oynandığını belirten Fatih Terim, Galatasaray aleyhine çalınan 6 saniye kuralı için “En son ne zaman uygulandı? Ben hatırlamıyorum” dedi.

    Fatih Terim, iki haftadır haksızlığa uğradıklarını belirtirken “Futbolun dengesiyle oynadığınız zaman işin ucunu yakalayamazsınız. İki haftadır öyle şeyler yaşıyoruz ki… En son bu saniye kuralı ne zaman çalındı ben bilmiyorum. Enteresan! Top kalecimizin elinde… Kenan ona doğru gidiyor. Onu tedirgin ediyor. Sonra 6 saniye kuralı çalınıyor. Cüneyt Bey içeride bunu seyrediyor. Dünyada artık çalınmıyor. Geçen sene iki namuslu adama düdük astırdılar. Geçen sene düdük astıranlar nerede?” dedi.

    'Ben başkalarının saha kenarında yaptığını yapsam 100 maç ceza yerim'

    Sözcü Skor'un haberine göre Terim, konuşmasının devamında şunları söyledi:

    “Öyle işlere denk geliyoruz ki camianın deklarasyon ve kınama yayınlamasının çok ötesine geçmek gerekiyor. Artık bunlarla olacak bir iş değil… Anlaşıldı ki en çok bağıran haklı duruma geçiyor.  bunları yaratmanın, futbolun dengesiyle  oynamanın kimseye faydası olmaz. Ne sakatım için en cezalım için hiç ağzımı açmadım. Bizin sıkıntımız onlardan değil ki… Bizim sıkıntımız kimlerden çok açık… Bize iki haftada gerekeni yaptılar. Ben başkalarının saha kenarında yaptığını yapsam 100 maç ceza yerim. Ben olsam kalecinin direğin dibinde durmasını ve kurtarış yapmamasının talimatını verirdim. Bu nedir? Hep denk gelirse üzülürsünüz tabi…”

    Dün oynanan karşılaşmanın son dakikalarında, Gaziantep FK’nin uzatma dakikalarında bulduğu bir gol, VAR sonrası iptal edilirken, 105. dakikada çalınan 6 saniye kuralı, tartışmalara neden oldu. Galatasaray kalecisi Okan Kocuk’un 6 saniyede topu oyuna sokmaması nedeniyle hakem Alper Ulusoy’un çaldığı çift vuruş sonrası kazanılan penaltı sonrası Gaziantep FK beraberliği yakaladı.

    Yayıncı kuruluş, Kocuk’un topu ne kadar elinde tuttuğunu saydı

    Galatasaray cephesinde Fatih Terim’in “Bu kural en son ne zaman uygulandı?” şeklinde tepki gösterdiği karar sonrası maçın yayıncı kuruluşu beIN Sports, maç sonrası programında Okan Kocuk’un topu ne kadar elinde tuttuğunu hesapladı. Yapılan hesaba göre Okan Kocuk, oyuna sokmadan önce 18.48 saniye topu elinde tuttu.

    Pozisyonu beIN Sports’ta yorumlayan eski hakem Deniz Çoban “Ben en son 13-14 sene önce 1. lig maçında çalmıştım. Onun dışında hatırlamıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

    6 saniye kuralı nedir?

    Bir kalecinin topu elinde altı saniyeden fazla tutmasına izin verilmemesini amaçlayan bu kural, oyunu geciktirmek için topu tutma ayrıcalığına sahip olan kaleciyi durdurmayı ve takımına avantaj sağlamasını engellemeyi hedefliyor.

    Kurala göre, kaleci elinde tuttuğu topu 6 saniye içinde oyuna sokmak zorundadır. Aksi taktirde çift vuruş verilir.

    Oyunu hızlandırmak için 1997 yılında futbola giren ve 1998 yılında güncellenen 6 saniye kuralı, pek fazla uygulanmıyor. Hakemler genelde kalecilerin topu oyuna sokma niyetini gördüklerinde 2-3 saniyelik gecikmelere göz yumuyor. Ama zaman içinde tamamen unutulan bu kural, hemen her ligde çok nadir çalınıyor.

    Kuralın uygulandığı en son hatırlanan örnek, 2015 yılında Liverpool ile Bordeaux arasında oynanan Avrupa Ligi maçında İngiliz ekibi aleyhine çalındı. Topu elinde 22 saniye tutan Mignolet, rakibin çift vuruş kazanmasına neden oldu. Kullanılan çift vuruş gol oldu.

    Etiketler:
    Tepki, VAR, Maç, Gaziantepspor, Gaziantep, Galatasaray, Fatih Terim
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