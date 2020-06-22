Lice'de 7 milyon 571 bin kök Hint keneviri ile 1 ton 600 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 milyon 571 bin kök Hint keneviri, 1 ton 600 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda rekor miktarda uyuşturucu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice'nin Bağlan ve Kabakaya kırsal mahallelerinde gerçekleştirilen operasyon tamamlandı.

Operasyonda, önceden tespiti yapılan 89 farklı noktada 7 milyon 571 bin 62 kök Hint keneviri, arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve çuvallar içerisinde 1 ton 600 kilogram esrar, kenevirleri sulamak amacıyla tarlalara kurulu şekilde tespit edilen 8 bin 400 metre uzunluğundaki su hortumu ve borusu ile 6 su motoru bulundu.

© AA / Ele geçirilen keneverin son 4 yıl içerisinde ülke genelinde tek seferde yakalanan en büyük miktar olduğu belirtildi.

Bölgede ayrıca tarlaya ekili keneviri sulamak amacıyla kazılan çukura yerleştirilen naylon örtüyle oluşturulmuş yapay sulama havuzu da ortaya çıkarıldı.

Açıklamada, "Lice ilçesinde ele geçirilen kenevir, son 4 yıl içerisinde ülke genelinde tek seferde yakalanan en büyük miktar oldu. Uyuşturucu maddeyi kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur" denildi.