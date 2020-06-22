İsmail Küçükkaya: Şahsımı ve mesleki varlığımı hedef alan bu iftira kampanyasına karşı yasal yollara başvuruyorum

Fox Tv program sunucusu İsmail Küçükkaya, eski eşi Eda Demirci'nin kendisiyle ilgili öne sürdüğü iddiaları 'itibarsızlaştırma çabası' olarak nitelendirdi ve "Şahsımı ve mesleki varlığımı hedef alan bu iftira ve linç kampanyasına karşı da yasal yollara başvuruyorum" dedi.

Fox Tv program sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, katıldığı bir televizyon programında Küçükkaya'nın kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını söylemişti.

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken, Sözcü'den Hande Zeyrek'e konuşan Küçükkaya, Demirci'nin kendisi hakkındaki iddialarını yalanlayarak söz konusu tartışmalara ilişkin haberlerin medya kuruluşlarında yer almasını 'itibarsızlaştırma çabası' olarak nitelendirdi.

Küçükkaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bizim boşanmamız karşı tarafın talebi üzerine anlaşmalı olarak gerçekleşti. Yani karşı taraf davasından, iddiasından vazgeçti ve boşanma kararı da yine kendisinin talebiyle 30 Ocak 2020'de kesinleşti. Resmen boşanmamızın üzerinden bugüne kadar 6 ay geçti. Neden şimdi bu asılsız iddiaları yeniden gündeme getirdiğini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ayrıca bu iddiaları sahiplenenler ile benim gibi gazetecilere eş zamanlı yürütülen itibarsızlaştırma çabalarının birlikte değerlendirilmesi gerekir.

'Yasal mercilere müracaat etmek dışında hiçbir açıklama yapmadım'

Karalama kampanyasını iki yıl önce boşanma davasının açılmasıyla başlatan malum basın kuruluşuna karşı açtığımız tazminat davalarından birisi sonuçlandı. Mahkeme o kuruluşu 30 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Yasal mercilere müracaat etme dışında hiçbir açıklama yapmadım. Bir hakkımız varsa yasal yollarla aranmasını tercih ederim. Nitekim şahsımı ve mesleki varlığımı hedef alan bu iftira ve linç kampanyasına karşı da yasal yollara başvuruyorum."