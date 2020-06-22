Baro başkanlarına Ankara girişinde polis müdahalesi

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ve barolarla ilgili yasa değişikliğine tepki gösteren 56 baro başkanı, sembolik olarak 20'şer kilometre yürüyerek Ankara'ya ulaştı.

Ankara girişinde baro başkanlarını bekleyen polis ekipleri, valilik kararıyla yürüyüşe izin verilmediğini belirtti.

​Baro başkanları ise yürüyüşe devam edeceklerini ve ardından Anıtkabir'e gideceklerini söyledi. Bunun üzerine yürüyüşe geçen grup ve polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Çoklu baro sistemine karşı çıkan 58 baro başkanı, #SavunmaYürüyor sloganıyla Ankara’ya geldi. Heyet Eskişehir Yolu’nda basın açıklaması yaptıktan sonra Anıtkabir’e geçecek



📹@batubozkurk pic.twitter.com/ZemagnNIgR — Medyascope (@Medyascopetv) June 22, 2020

​Basın mensuplarına açıklamada bulunan Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, avukatlık yasası üzerinde yapılan ve 80 milyonun hukukuna etki edecek değişiklikleri daha görünür kılmak için cuma günü yola çıktıklarını belirterek, "Bu sabah Ankara'nın girişinde anayasal hakkımızı, yasal hakkımızı, Ankara'ya girişimizi engelleyen bir durumla karşı karşıya kaldık. Bizlerin yola çıkışının ne kadar anlamlı ve gerekli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Çünkü biz, temsil ettiğimiz insanlarla birlikte bu tür hukuksuzluklarla mücadele etmek durumundayız. Barolar bunun için vardır, avukatlar bunun için vardır" dedi.

Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, "60'a yakın baro başkanın yürüyerek Ankara'ya girmesine izin verilmiyor. 3 günlük yürüyüşümüzün bir amacı da yasaklanan barışçıl gösteri ve yürüyüş hakkına dikkat çekmekti. Artık bir şey söylemeye zaten gerek kalmadı, manzara ortada" ifadesini kullandı.

60’a yakın baro başkanın yürüyerek Ankara’ya girmesine izin verilmiyor. 3 günlük yürüyüşümüzün bir amacı da yurttaşın tümüyle yasaklanan barışçıl gösteri ve yürüyüş hakkına dikkat çekmekti. Artık bir şey söylemeye zaten gerek kalmadı, manzara ortada. pic.twitter.com/IjsEzQDHKG — Cihan Aydın (@CihnAydin) June 22, 2020

​TBB Başkanı Feyzioğlu Anıtkabir'de

Öte yandan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da 15 ilin baro başkanlarıyla birlikte, Anıtkabir'e yaptığı ziyaretin fotoğraflarını paylaştı.

Feyzioğlu, "Afyon, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Konya, Elazığ, Sivas, Gümüşhane – Bayburt, Çorum, Yozgat, Kütahya, Edirne, Samsun, Erzurum, Kahramanmaraş baro başkanlarımızla Atamızın manevi huzurundayız” dedi.