Bahçeli: Sınırlarımızda yıkım müteahhitliğine heveslenmek skandal bir tertiptir

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Türkiye ve tüm dünya, koronavirüs salgınıyla uğraşırken, sınırlarımızın paralel ve mücavir bölgelerinde yıkım müteahhitliğine heveslenmek, bölücü müzakerelere meyletmek, sakat ve skandal bir tertiptir" dedi.