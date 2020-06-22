Dövülerek öldürülen 3 yaşındaki Alperen'in annesi tutuklandı, zanlı sevgili aranıyor

Kayseri'de birlikte yaşadığı 3 yaşındaki oğlu Alperen'i sevgilisi Harun Sezer'in döverek öldürdüğünü ve cesedi gömdüğünü itiraf eden anne Emel Öner tutuklandı. Olayın ardından kaçan Sezer ise aranıyor.

DHA'nın aktardıı habere göre olay 15 Haziran'da Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Harun Sezer 1.5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen'i döverek öldürdü.

Yaralama gibi farklı suçlardan sabıkalı olan Sezer, küçük çocuğu evlerine 100 metre mesafede bulunan mezarlığa gömdü. 6 gün sonra da yaşanan olayı akrabalarına anlattı ve kaçtı.

Akrabaların ihbarıyla harekete geçen polis, anne Emel Öner'i gözaltına alındı. Alperen'in sevgilisi tarafından öldürüldüğünü itiraf eden anne, oğlunun mezarını polise gösterdi.

Anne korktuğu için olayı kimseye anlatmamış

Alperen'in cenazesi, mezarlıktan alınarak otopsi için Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Pınarbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan anne, gece yarısı Pınarbaşı Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinde, sevgilisi Harun'dan çok korktuğu için oğlunu öldürdüğünü kimseye söyleyemediğini ve pişman olduğunu ifade eden Öner tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis Sezer'in yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Sezer'in Kahramanmaraş veya Kayseri merkeze firar etme ihtimaline karşı ilçe giriş ve çıkışlarında sürücülerin geçişine kontrollü olarak izin veriliyor.