AK Partili Çelik'ten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' diyen belediye başkanı bağımsızlığımızın ve vatanımızın kurtuluşunun sembol isimlerinden olan İzmirimizi sürekli zararlı gündemlerin içine çekiyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İzmir'in marka şehirlerden biri olduğunu belirtti.

Hükümetin İzmir'in dünya kentleri arasında ayrıcalıklı bir yer edinebilmesi için kente aralıksız olarak büyük yatırımlar yaptığını anımsatan Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in siyasi tartışmaları sisli bir alana sürüklediğini söyledi.

İzmir B Belediye Başkanı, siyasi tartışmaları sisli bir alana sürüklüyor. Bunun yerine kentin belediye kaynaklı hizmet sorunlarına el atmalıdır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 22, 2020

​Soyer'in bunların yerine kentin belediye kaynaklı hizmet sorunlarına el atması gerektiğinin altını çizen Çelik, şöyle devam etti:

Konuşan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer...



"İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" şeklinde çalışmalar yaptığını söylüyor.



İzmir'in bayrağı da belli, parası da belli. Milletin sinir uçlarıyla oynamayın. Haddinizi bilin! pic.twitter.com/2LxDVpgMD4 — Alpay Özalan 🇹🇷 (@alpayozalan35) June 22, 2020

​"Bir siyasetçinin 'tarihte İzmir'in bayrağı varmış' diyerek, bugün bu taleplerin hangi zehirli amaç için dillendirildiğini bilmesi gerekir. Biraz sağduyu, biraz basiret bunu anlamaya yeter. Bu sözlerin Türkiye Cumhuriyeti açısından nereye düştüğünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı hariç herkes biliyor. Buna benzer sözlerin hangi amaca dönük olarak dillendirildiği belliyken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 'düşündüm ama yanlış anlaşılır diye vazgeçtim' gibi örtülü yollara kapı açmaması gerekir."

Bu sözlerin “Türkiye Cumhuriyeti” açısından nereye düştüğünü İzmir BB Başkanı hariç herkes biliyor. Buna benzer sözlerin hangi amaca dönük olarak dillendirildiği belli iken, İzmir BB’nın “düşündüm ama yanlış anlaşılır diye vazgeçtim” gibi örtülü yollara kapı açmaması gerekir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 22, 2020

​Her gün bir siyasi öngörüsüzlük duymaktan bıktıklarını ifade eden Çelik, "'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' diyen belediye başkanı bağımsızlığımızın ve vatanımızın kurtuluşunun sembol isimlerinden olan İzmir'imizi sürekli zararlı gündemlerin içine çekiyor. Hizmet üretemeyen bu zihniyetin, toksik ve zehirleyici gündemlerle gerçek gündemi sabote ettikleri bilinen bir gerçektir. İzmir'in toksik tartışmalara değil, elle tutulur belediye hizmetlerine ihtiyacı vardır" değerlendirmesinde bulundu.

Hizmet üretemeyen bu zihniyetin, toksik ve zehirleyici gündemlerle gerçek gündemi sabote ettikleri bilinen bir gerçektir. İzmir'in toksik tartışmalara değil, elle tutulur belediye hizmetlerine ihtiyacı vardır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 22, 2020

​Çelik, İzmir'in her zaman güzel olacağını, hiçbir toksik siyasi gündemin kenti kirletemeyeceğini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer katıldığı bir video konferans görüşmesinde "İzmir'in ayrı bir bayrağı olsun, ayrı bir para birimi olsun" ifadelerini kullanmıştı.