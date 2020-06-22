Barınakta ölen köpekleri çöp kamyonuyla taşıdılar

Bolu Belediyesi'ne bağlı barınakta ölen köpeklerin çöp kamyonuyla taşındığı görüntüler tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan özür dileyerek, Veteriner İşleri Müdürü'nü görevden aldığını duyurdu.
Bolu'da, Mahmut Alan isimli bir vatandaş, Bolu Belediyesi'ne bağlı bir çöp kamyonunda ölü köpeklerin taşındığını gördü. Alan, kamyonu durdurarak, arkasındaki köpekleri görüntüledi.
Görüntülerdeki köpeklerin Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı barınakta hastalık sonucu ölen köpekler olduğu öğrenildi. Söz konusu görüntülerin tepki çekmesi üzerin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan açıklama yaptı.
'Soruşturma açılması talimatını verdim'
Başkan Özcan açıklamasında, tüm vatandaşlardan özür dilediğini belirterek, Veteriner İşleri Müdürü'nü görevden aldığını duyurdu:
"Sorumlulara bunun hesabını sormak belediye başkanı olarak benim borcum. Ben bu görüntüleri Türkiye'de izleyen tüm vatandaşlarımızdan Bolu Belediye Başkanı olarak özür diliyorum. Bir daha Bolu'da böyle görüntüler olmayacak. Bugünkü görüntüleri ben de çok ama çok üzülerek izledim. Öncelikle bu olay Bolu Belediyesi'ne hiç yakışmadı. Her şeyden önce Hayvan Hakları Komisyonu kurmuş olan, hayvanlara eziyet etmek başta olmak üzere birçok konuda idari para cezası kararları almış olan bir belediyeyiz. Evet, burada Veteriner İşleri Müdürümüzün çok ağır bir ihmali ve kusuru var. Böyle hatalar affedilemez. Ben görüntüleri gördüğüm an Veteriner İşleri Müdürü'nün görevden alınması ve soruşturma açılması talimatını verdim. Bu konunun peşini bırakmayacağım. Bir daha Bolu'da böyle görüntüler olmayacak. Bunun üzüntüsünü tüm hayvanseverler ile birlikte paylaşıyorum."
'Ölü hayvanları usulüne uygun gömüyoruz'
Hayvan ölümlerinde usulüne uygun prosedür uygulandığını belirten Özcan, 'Yani orada kendi barınağımızda bir hayvan ölüyor, en azından o hayvanı doğru dürüst defnedersiniz. Bir çöp gibi gömülmeye gönderilmesi hiç hoş değil. Kaldı ki biz bu tür sokakta, barınakta veya mezbahanede ölen hayvanları temizlik işleri müdürlüğümüzün yanındaki arazide usulüne uygun şekilde gömüyoruz ve kireçliyoruz. Dolayısıyla bu uygulama geçmişten beri bu şekildeyken, bugün bu yapılanı görmek beni çok üzdü' diye konuştu.
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