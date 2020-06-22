Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 24 kişi yaşamını yitirdi: Yeni vaka sayısı 1212

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak yeni verileri paylaştı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 24 artarak 4 bin 974'e ulaştı.

24 saatte 41 bin 413 test yapıldı ve 1212 kişiye daha tanı kondu. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 188 bin 897 oldu. Tabloda iyileşen hasta sayısına da yer verildi. Buna göre hastalığı yenenlerin sayısı 24 saatte 1293 artarak 161 bin 533'e yükseldi.

İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ir6LJ7o1An — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2020

​Koca: Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı

Son 24 saatin koronavirüs verilerini Twitter'dan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız" ifadelerini kullandı.