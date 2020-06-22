İstanbul Kadıköy'de Caddebostan sahilinde maske denetimi yapan polis ekipleri çok sayıda kişiye maske takmadığı için ceza yazdı.

Yoğunluğun yaşandığı Caddebostan sahilinde polis ekipleri maske denetimi yaptı. Maske takmayanlara ceza yazıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanda maske takmayan vatandaşlara bugün cezai işlem uygulanmaya başlandı.

Anadolu Yakası'nın en yoğun noktalarından biri olan Kadıköy Caddebostan sahilinde polis ekipleri maske denetimi yaptı. Sahile gelen vatandaşların maske takıp takmadığı kontrol edildi.

Maske takmayanlar tek tek durdurularak, haklarında cezai işlem uygulandı. Kimi vatandaşlar polis denetimini görünce maskelerini taktı.

Caddebostan sahilinde maske takmayanlara ceza yağdı https://t.co/rbNLiyVJc0 pic.twitter.com/82C5bEliOR — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 22, 2020

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