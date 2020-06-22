Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun testi pozitif çıktı

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, ''Dün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre Coronavirüs testi sonucum pozitif çıkmıştır. Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi sürecim başlamıştır... En kısa zamanda haberleşmek üzere'' açıklamasını yaptı.
Dün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre Coronavirüs testi sonucum pozitif çıkmıştır. Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi sürecim başlamıştır...— Fatih Mehmet Maçoğlu (@FatihMacoglu) June 22, 2020
En kısa zamanda haberleşmek üzere...
Ayrıntılar geliyor...
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