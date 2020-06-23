Mansur Yavaş'tan baro başkanlarına çorba ve yağmurluk

Kendilerine destek için gelen avukatları evlerine gönderen baro başkanları, Ankara’nın girişine 300 metre kala bir şantiyede bekleyişlerini sürdürüyor.

'Aç da bıraksanız susmayacağız'

Bekleme kararlı olduklarını söyleyen başkanların yemeklerine de el konulduğunu Aydın Barosu Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt sosyal medyadan şöyle duyurdu: “Ankara Barosu’nca buradaki Baro Başkanları ve meslektaşlar için getirtilen yemeklere el konuldu az önce. Ayıbın, hukuksuzluğun tarihi yazılıyor başkent girişinde.

Unutmayın şunu: Aç da bıraksanız, susuz da bıraksanız savunma makamı susmayacak. Direniyoruz.”

Bozkurt ayrıca, “Bir bardak çayı almamıza bile engel oluyorsunuz ama bizim içimiz sımsıcak. Sizin kalplerinizse buz kesmiş. Biz dimdik ayaktayız ve gülüyoruz ya bu da size dert olsun. Zulüm payidar olmaz” diye mesaj attı.

Tekirdağ Baro Başkanı Sedat Tekneci de gece yarısı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Şu anda arada acil ihtiyaçlarımızı karşılamak için geldiğimiz çay ve kahve içtiğimiz kafeyi de Çevik Kuvvet kapatmaya zorluyor. Çadır kurdurmadılar, sandalye vermiyorlar. Yemek verdirmiyorlar” dedi.

'Meslektaş olduğunu gösterdi'

ANKA'nın haberine göre başkentte yoğun yağış altında polisin saldırısına maruz kalan baro başkanlarına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yağmurluk gönderdi. Aydın Baro Başkanı Bozkurt yaptığı paylaşımda Yavaş’a teşekkür etti:

“Şu anda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Mansur Yavaş buraya sıcak çorba ve yağmurluk gönderdi. Meslektaş olduğunu da başkan olduğunu da gösterdi. Teşekkürler.”