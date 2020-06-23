Çankırı'da 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre, saat 08.54'te merkez üssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem yerin 10.13 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen sarsıntıda ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yaşanmadı.

#DEPREM: Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 8.54'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) June 23, 2020

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