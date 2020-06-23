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    Ceset parçaları 1.5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı: 6 kişi hakkında gözaltı kararı

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    Samsun'da geçen yıl kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları üzerinde yapılan DNA incelemesinde buluntuların küçük kıza ait olduğu belirlenirken, 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Samsun Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı, Vezirköprü ilçesinde geçen yıl kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları üzerinde yapılan DNA incelemesinde buluntuların küçük kıza ait olduğunun belirlendiğini, 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. 

    Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl ilçenin Alancık mahallesinde Ecrin'in babaannesinin gözetimi altında bulunurken ikametinden kaybolduğu ihbarı üzerine 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

    Mağdurun bulunması amacıyla yürütülen araştırma sonucunda küçük kıza ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve ceset parçaları bulunduğu belirtilen açıklamada, ceset parçaları üzerinde yapılan DNA incelemesinde buluntuların Ecrin'e ait olduğunun tespit edildiği bildirildi.

    'Kasten öldürme' ve 'fuhuşa teşvik'ten gözaltı kararı verildi

    Küçük çocuğun kaybolması ve ölümüyle ilgili 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten öldürme' suçlarından devam eden soruşturma süresince maddi gerçeğin aydınlatılması amacıyla bilgi sahibi olduğu değerlendirilen kişilerin ifadelerine başvurulduğu, mağdurun bulunabileceği tüm adreslerde canlı arama, iz takip ve kadavra köpeklerinin de katılımıyla 3 farklı zamanda arama gerçekleştirildiği, olaya ilişkin 13 ayrı bilirkişi raporu temin edildiği anlatılan açıklamada, 11 şüpheli hakkında iletişimin dinlenmesi tedbiri uygulandığı, 28 şüpheliye ait 20 bin 118 satırdan ibaret HTS kayıtlarının incelendiği aktarıldı.

    Devam eden soruşturmada şüpheliler hakkındaki iletişimin dinlenmesi tedbiri sırasında bazı şüphelilerin mevcut soruşturma haricinde ayrıca 'fuhuşa teşvik' suçunu işledikleri yönünde şüphe uyandıran deliller elde edilmesi nedeniyle bu şüpheliler hakkında ayrıca bu suçtan iletişimin dinlenmesi tedbiriyle soruşturma işlemlerine devam edildiği vurgulanan açıklamada, soruşturma sonucunda 2 şüpheli hakkında 'kasten öldürme', 3 şüpheli hakkında 'fuhuşa teşvik', 1 şüpheli hakkında ise 'kasten öldürme ve fuhuşa teşvik' suçlarından gözaltı kararı verildiği ifade edildi. 

    Ecrin'in kaybolması ve ölümünün aydınlatılması, maddi gerçeğin açığa çıkarılması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

    Ne olmuştu?

    Vezirköprü'nün Alancık mahallesindeki evlerinin önünde oynarken geçen yıl 7 Mayıs'ta kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı. 

    Küçük çocuğun kaybolduğu köye yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında, 27 Mayıs'ta da orman işçilerince kız çocuğuna ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmuştu.

    Etiketler:
    Çocuk, Soruşturma, Vezirköprü, kasten öldürme, Gözaltı, DNA, Ceset, Samsun, Ecrin Kurnaz, Fuhuş
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