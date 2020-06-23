İzmir'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Özellikle Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde etkili olan dolu nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşarken, bazı derelerin debileri yükselerek taştı.
Bazı yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşın ekiplerin önlemleri sürüyor.
- aziemir ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki derenin sağanak yağmur nedeniyle taşması sonucu 143. Sokak'ta bulunan birçok ev ve iş yerini su bastı.© İHA / ALİ GÖZETEN - HALİL KARAHAN - SALİH YILMAZSOY-AW049237
- Alt katlarda oturan vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı.© İHA / ALİ GÖZETEN - HALİL KARAHAN - SALİH YILMAZSOY-AW049237
- Yağmur sularının taşıdığı çamurlar da evleri basarken eşyalar da kullanılmaz hale geldi.© İHA / ALİ GÖZETEN - HALİL KARAHAN - SALİH YILMAZSOY-AW049237
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© İHA / ALİ GÖZETEN - HALİL KARAHAN - SALİH YILMAZSOY-AW049237
aziemir ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki derenin sağanak yağmur nedeniyle taşması sonucu 143. Sokak'ta bulunan birçok ev ve iş yerini su bastı.
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