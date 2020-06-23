Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında katıldığı canlı yayında baro başkanlarının 'Savunma Yürüyüşüne' ilişkin açıklamalarda bulundu.

Feyzioğlu, "Neden detsek vermek yerine Anıtkabir'e gittiniz?" sorusuna, "Biz o yürüyüşe katılmak istemedik. O da bizim hakkımız. Her dünya görüşünden insanın gittiği bir yer Anıtkabir. Benim önerdiğim programı bazı baro başkanları tasvip etmedi. Biz onların itilip kakıldığını bilmiyorduk. Biz arabalara bindiğimizde itiş kakışı öğrendik. Kabul edilemez bir şey. Bunların hepsi çok üzücü bir şey. Ben şunu soruyorum: Ne kazandık? Bunu baro başkanlarına sormuyorum. Türkiye'ye soruyorum. Onlar Ankara'nın son 10 yılda gördüğü en şimşekli, yağmurlu günlerden birinde dışarıdalardı. Onlara şimdi hiçbir şey sormuyorum. Onlar istedikleri herkese kızabilirler. Kanunu ben çıkarmıyorum. Bazı arkadaşların hedefinde ben varım, anlıyorum. Şu anda bizim çok yakın bir sorunumuz var o sorun da ben değiliz. Çoklu baro" diye yanıt verdi.

Özdemir'in "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine ise, Feyzioğlu "İstifa etmemi gerektiren herhangi bir durum yok. Benimle ilgili değil. Ben kanun koyucu değilim" ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu, 'silahsız, saldırısız bir yürüyüşün temel hak olduğunu' belirterek şöyle konuştu: