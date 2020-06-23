Kılıçdaroğlu'ndan 'Savunma Yürüyüşü'ne destek: Gün gelecek siz de avukata ihtiyaç duyacaksınız

Baro başkanlarının 'Savunma Yürüyüşü'ne destek veren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Gün gelecek siz de avukata ihtiyaç duyacaksınız. Baroların yürüyüşünü saygıyla karşılıyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu, "Beni derinden sarsan olay ise TBB Başkanı'nın bu olaya karşı takındığı farklı tutum. Adalet, savunma... En başta o savunacak" ifadesini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e yönelik ifadelerini eleştiren Kılıçdaroğlu, "Saygı Öztürk saygın bir gazetecidir. Bir olayı haber yaptı, olayın haber olması üzerine İçişleri Bakanı o koltuğa yakışmayacak bir ifadeyle Saygı Öztürk'ü suçladı. Saygı Öztürk Türkiye'nin duayen bir gazetecisidir. Yazdığı her haber doğrudur, yanlışsa çıkıp özür dileyecek bir kültüre sahip bir arkadaştır. Saygı Öztürk tüm haberlerinin arkasında durmuştur" diye konuştu.

Partimizin TBMM Grup Toplantısı https://t.co/ojDbKa11gz — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 23, 2020

​Kılıçdaroğlu, MİT görvlisinin kimliğini ifşa ettikleri gerekçesiyle 4 aydır tutuklu bulunan 6 gazetecinin yarın yapılacak duruşmasını hatırlatarak, "Yarın adalet var mı göreceğiz. Hakim gerçek anlamda bir hakim mi yoksa Saray’dan işaret bekleyen bir hakim mi?" ifadesini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün 23 Haziran. 23 Haziran nedir diyeceksiniz? İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin yıl dönümü. İBB Başkanı bir yıllık icraatlarının hesabını veriyor vatandaşlara. 'Martın sonu bahardır' diyerek yola çıktık. Dilimizde baharın coşkusu, yüreğimizde insan sevgisi vardı. İstanbullulara hizmet etmek için yola çıktı. Ekrem İmamoğlu siyaseti halka adanmışlık olarak gören bir başkanımızdı, tıpkı diğer belediye başkanları gibi.

'Her firavunun bir Musa'sı vardır, bu sefer Musa İstanbullardı'

Dünyada örneği olmayan kararlara imza atarak seçimi geçersiz saydılar. Bütün dünya bu adaletsizliği izledi. İstanbullular bu adaletsizliğe ses çıkarmayacak sandılar. Bütün İstanbullular bilendi, tüm dünya İstanbul seçimine kitlendi. Kazanan demokrasiydi, yenilenler ise bir avuç yargıç ve ona karar vermesini söyleyenlerdi. Ben bunları çete olarak tanımlamıştım. Hep birlikte tarih yazdık; her firavunun bir Musa'sı vardır, bu sefer Musa İstanbullardı. Şimdi çalışma zamanı, şimdi bu kadim şehri ayağa kaldırma zamanı.

'Yargıya olan güven yerlerde'

Yargıyı baskılarsanız, savcıyı savcı olmaktan çıkarırsanız, bunları Saray'ın kölesi haline getirirseniz yargı yargı olmaktan çıkar. Bugün Türkiye’de herkesin bildiği bir gerçek var, yargıya olan güven yerlerdedir. Yargıyı, hakimleri kontrol altına aldılar, sıra avukatlara geldi.

Gün gelecek siz de avukata ihtiyaç duyacaksınız. Avukatlık mesleği sıradan bir meslek değildir. Adaleti dağıttığına vicdanen kanaat getirecek hakimler olacak. Biz baroların yürüyüşünü saygıyla karşılıyoruz.

İşsizler yürüyor, gençler yürüyor. Biz de adalet yürüyüşü yaptık. Dünyaya mesaj verdik. Adalet arıyoruz diye. Adaletin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bilmeyenler kendini Firavun yerine koyanlardır. Onlarda vicdan yoktur, onlarda ahlak da yoktur.

'Beni derinden sarsan olay Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın takındığı farklı tutum'