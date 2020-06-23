Avukatlardan İstanbul Adalet Sarayı'nda eylem: Savunma susmadı, susmayacak

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda toplanıp meydana yürüyen bir grup avukat, Ankara'da baro başkanlarına yönelik müdahaleyi protesto etti. Adliyenin atrium alanında toplanan yüzlerce avukatın, "Savunma susmadı, susmayacak" sloganı attıkları görüldü.

Avukatlık Kanunu'nda yapılması düşünülen değişikliklere tepki amacıyla Ankara'ya yürüyen baro başkanlarına yönelik müdahale, İstanbul ve Bakırköy adliyelerinde bir grup avukat tarafından protesto edildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın C kapısı girişindeki alanda toplanan avukatlar, sloganlar ve alkışlar eşliğinde adliye önündeki alana doğru yürüdü.

​İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, adliye önünde toplanan avukatlar adına yaptığı konuşmada, "Avukatlık mesleğini tam kanunumuzda yazan şekliyle içimize sinerek uygulayacağımız günlere kadar mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Ankara’nın İstanbul’dan hissedilişi.. Çağlayan her zaman gam, keder ve kasvet meydanı değildir :) pic.twitter.com/hrmPcoYAgB — Nalin (@NalinOztkn) June 23, 2020

​Konuşmanın ardından avukatlar, alana getirilen hoparlörlerden çalınan marş ve şarkılara eşlik etti.

Çağlayan'da İstanbul Adalet Sarayı'nda bir araya gelen avukatlar tek ses;

"Bu kanunu bize sormadan değiştiremezler geri çekecekler. Başka yolu yok."#SavunmaDurdurulamaz pic.twitter.com/vVnrpbyVFZ — Fatoş Erdoğan (@puleragema) June 23, 2020

​Bakırköy Adalet Sarayı atrium alanında toplanan bazı avukatlar da alkışlarla dışarı çıktı. Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Avukat Hüseyin Özbek, burada yaptığı açıklamada, Ankara'daki baro başkanlarına izin verildiğini söyledi.

Avukatlar, açıklamanın ardından slogan ve alkışlarla dağıldı.

İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapan İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu,"Hepimiz bir aradayız. Çünkü barolar ortadan kaldırılmak isteniyor. Bu böyle olmaz! Biz buna direniriz" dedi. #SavunmaDurdurulamaz pic.twitter.com/AHXBBHj6K0 — Eylem Nazlıer (@eylemnazlier) June 23, 2020

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